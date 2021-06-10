İyi Partili belediye başkanına 'yetki' verilmesiyle başlamıştı; AKP ilçe teşkilatındaki istifalar sürüyor

Trabzon Yomra'da, AKP'li 5 meclis üyesi, AKP İlçe Başkanı, İlçe Gençlik Kolların ardından partinin kadın kolları başkanlığı görevini yürüten Yeliz Şimşek Özer'in de istifa ettiği bildirildi.

Yomra Belediye Meclis toplantısında AKP’li Meclis üyesi Tülay Adanur’un benzinliğin satışı için İyi Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında grup kararına uymayarak "evet" oyu vermesiyle başlayan krizin ardından art arda istifalar gelmeye başladı.

Dün, Gençlik Kolları Başkanı Kadir Çelik ile yönetimi istifa dilekçelerini parti il başkanlığına verdi.

Trabzon'dan yayın yapan Haber61'in aktardığı habere göre, Yomra'da partinin kadın kolları başkanlığı görevini yürüten Yeliz Şimşek Özer'in de istifa ettiği bildirildi. Haberde, istifanın İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen'e teslim edildiği belirtilirken, başkanın istifayı kabul ettiği ancak işleme koymayacağı belirtildi.

TIKLAYIN - AKP Yomra'da istifalar devam ediyor; Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimi dilekçesinin verdi