İyi Partili Aytun Çıray'dan Berat Albayrak iddiası: Naci Ağbal ile yumruklaştılar

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin dikkati çeken açıklama yaptı. Çıray, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Albayrak’ın yumruklaştığını iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İyi Partili Çıray, Bakan Albayrak'ın Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın görevden alınarak yerine atanan Ağbal ile yumruklaştığını öne sürdü.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Çıray, şu ifadeleri kullandı:

''Bu bir devlet krizidir! Emin kaynaktan.. Dün Naci Ağbal Sarayda MB rezervlerinin tükendiğini anlatır. Bunun üzerine Damat aranır, aynı soru sorulur. Damat telâşla Saraya gider; ancak Sn Erdoğan'la görüşemez. Çıkışta Ağbal'la karşılaşırlar ve tartışma yumruklaşmaya kadar gider.''

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