İyi Partili Aytun Çıray: Ben bu partinin ana kurucularından biriyim, niye istifa edeyim?

İyi Partili Aytun Çıray, "Bu parti bizim evladımız gibi. Ben bu partiyi korumak için mücadele ediyorum." açıklamasını yaptı.Kurultayda adı, “oy verilmeyecekler” listesinde olan, seçime geçilmeden önce Genel Başkan Akşener’e durumu anlattığını söyleyen Çıray, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede “partiden istifa etmeyi düşünmediğini” söyledi.

Milliyet Gazetesi'nden Bahar Atakan'ın haberine göre; tartışmaların odağındaki isimlerden olan ve son olarak Teşkilat Başkanı Koray Aydın tarafından “yalancı ve etkisiz eleman” olarak ilan edilen İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Milliyet’e konuştu. Çıray, “Partinin kurucu fikirlerini muhafaza etmek için mücadele ediyorum” dedi.

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Çıray, “Ben bu partinin ana kurucularından biriyim, başta gelen, önde gelen. Bu parti bizim evladımız gibi. Ben bu partiyi korumak için mücadele ediyorum. Dolayısıyla niye istifa edeyim, etmem” diye konuştu.

Millet İttifakı’nın dağılması amacıyla bir yıldır yoğun biçimde baskı olduğunu söyleyen Çıray, şunları söyledi:

“Millet İttifakı’nın fikir babalarından olduğum için bu konuda çok hassas davranıyorum. Benim temel görüş ayrılığım bunlardan ziyade Türkiye’de Anayasa’nın 101. maddesinin tartışılmaması, Türkiye’de seçimler yapılacaksa siyaseten ve hukuken meşru seçimlerin yapılması konusunda bir kampanya başlatılmaması ve yeni bir anayasa hazırlanacaksa bu ülkede; bu anayasanın da önümüzde yapılan seçimlerden sonra Venedik kriterlerine göre yapılması. Ben bu temel noktalarda partiyi yönetenleri arkamda görmedim. Mesele bundan ibaret. Onlar da herhalde bunları söylememden hoşlanmadılar ki böyle bir tasfiye operasyonu yaptılar.”

Siyasi kulislerde dillendirilen iddialar anımsatılarak yöneltilen “İyi Parti’nin, Cumhur İttifakı’na katılması durumunda tutumunuz ne olur" sorusuna ise Çıray, "İyi Parti açıktan Cumhur İttifakı’na katılamaz. Çünkü seçmeninin yüzde 90’ı o zaman partiyi terk eder. İyiParti’nin Cumhur İttifakı’yla birlikte hareket edebilmesi için seçim öncesi anayasa değişikliği bahanesiyle bir araya gelmeleri gerekir. Ben de zaten böyle bir çalışma olduğunu bildiğim için aynı zamanda buna karşı çıkıyorum" yanıtını verdi.

“HDP’yi şeytanlaştırarak ve CHP ile ilişkisini kurarak onun üzerinden İyiParti’yi Millet İttifakı’ndan kopartmak” yönünde bir amaç bulunduğunu savunan Çıray, “Bir başka deyişle bu CHP’yi yalnızlaştırma operasyonu aynı zamanda” dedi. Çıray, şöyle devam etti:

“Bir siyasi partide çifte standart olmaz. Bugün bu operasyonun aktörlerinden en başta gelen kişinin geçmişte Sayın Akşener’i FETÖ’cülerin desteklediklerine dair beyanlarını unutmamak lazım. İyiParti’ye ‘İP’ deyip, sürekli FETÖ ile ilişkilendiren kişinin partiye girer girmez en yüksek makama getirilmesi kayda değer. Üstelik daha yakın zamanda Samsun’da İyiParti’nin oylarını belediye seçimlerinde bölmüşse o zaman ne olur parti içinde? Adil yönetim tartışması olur. Böyle bir yönetim anlayışı adil, demokratik değil. Biz bu partiyi ne için kurmuştuk? Kumpaslar, komplolar bu partide olmasın. Liste oyunları, delege oyunları bu partide olmasın; bir demokrat parti kuralım; amacımız buydu. Ne yazık ki bir önceki kurultayda başlayan süreç, bu sefer saklanamaz hale geldi. Önceki kurultayda 505 oy alarak birinci olan Aytun Çıray, bir yıl içerisinde nasıl olur da ilk 100’e dahi giremeyebilir? Bu hayatın doğal akışına uygun değildir.”