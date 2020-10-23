Liste tartışmalarının odağındaki isim İyi Partili Koray Aydın: Gücümün sahibi Akşener’dir

İyi Parti kongresinde ‘oy verilmeyecekler’ listesi hazırladığı iddia edilen Teşkilat Başkanı Koray Aydın eleştirilere yanıt verdi. Aydın, gücünün sahibinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu söyledi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Aydın, liste hazırlamadığını açıkladı.

"Ümit Özdağ aday olmadın değil, olamadın"

Aydın, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a yönelik, “Aşağıdan yukarı doğru demokratik haklar kullanarak gelen ve özgüne dayanan yapı çıktı ortaya. Seçilemeyenler il kongrelerinde kazanamayanlardır. Şimdi Ümit Özdağ ‘aday olmadım’ diyor; olmadın mı, olamadın mı? Olamadın... Çünkü İstanbul’da taraf oldun kaybettin, FETÖ’cü diye suçladın seçilen adayı. Bursa’daki adayı da yine FETÖ’cü diye suçladın o da kazandı seçimi. Yine Ankara’da, Antalya’da aday çıkardın, kaybettin; her yerde kaybettin” değerlendirmesinde bulundu.

"Partide de en güçlü adam beni görüp bana saldırıyorlar"

“Madem yapmadınız, neden suçlanıyorsunuz?” sorusuna Aydın, “Kaybedenlere bir gerekçe lazım... Partide de en güçlü adam beni görüp bana saldırıyorlar” yanıtını verdi.

"Gücümün sahibi Akşener’dir"

Aydın, "Bu güç Genel Başkan adına kullanılan bir güçtür; bu kadar basit. Bu gücün sahibi partinin lideri Meral Akşener’dir. Ben onun adına burada görev yapıyorum, bana bu görevi o verdi. Ben güçlü değilim güçlü olan Meral Akşener… Teşkilatı yöneten, Genel Başkan’ın en güvendiği kişi değil midir? Başarılı görürse devam ettirir. Zor bir iş ayrıca... İdealize olmasam, bu partinin Türkiye’nin geleceği olduğunu görmesem, buna inanmasam ben bunu yapmam. Yapmadığım görev kalmadı ki, Bakanlık, TBMM Başkan Vekilliği, Grup Başkan Vekilliği yaptım; Alparslan Türkeş’in, Devlet Bahçeli’nin Genel Sekreteriydim; yapmadığım görev yok ki…" dedi.

"Aytuncuğum yalancı ve etkisiz elemansın"

Aydın, Çıray'a ilişkin ise “Sen bunun kongresine gitmemişsin, telefonuna çıkmamışsın, ayağına gelmemişsin. Aytun’cuğum sen bu kongreyi nasıl alacaktın yani? Partideki odana gelmezsin, seçildiğin günden beri İzmir’deki seçim bölgesindeki ilçelere dahi gitmedin. Adamlar feveran halinde. Kimsenin telefonuna çıkmıyorsun, medya üzerinden siyasal zemin hazırlıyorsun. Bu delege bunları biliyor, görüyor… Sonra diyor ki Koray Aydın oyun kurdu; işim yok da bir de seninle mi uğraşacağım? Seni tanıyorum zaten. Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun. ‘Millet İttifakını ben kurdum’ diyorsun. Bu ittifakı kuran Meral Akşener. Hakkaniyet denilen bir şey var…” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın