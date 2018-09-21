İyi Partili Andican: Genel af doğru değil, Rahşan affından çıkanların yüzde 40'ı yeniden suç işledi

İyi Parti TBMM Grup Başkanı, İstanbul milletvekili Ahat Andican, Rahşan affını hatırlatarak "Bu ülkede bir genel af doğru değil. Rahşan affı genişletildi ve bir sürü bu toplum için zararlı insan sokaklarda kaldı" dedi.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan İyi Parti TBMM Grup Başkanı, İstanbul milletvekili Ahat Andican, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'kader mahkumları' olarak nitelediği suçlulara yönelik yaptığı af çağrısına ilişkin şunları söyledi:

"Bu ülkede bir genel af doğru değil. Rahşan affı genişletildi ve bir sürü bu toplum için zararlı insan sokaklarda kaldı. O döneme bakarsanız suç oranlarının da aftan sonra ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. O insanların yüzde 40'ı da yeniden suç işleyerek cezaevine girdi."

24 Haziran seçimlerinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeşil ışık yakmıştı. MHP'nin af teklifi 24 Eylül'de TBMM'ye sunulacak.