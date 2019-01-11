İyi Partili Ağıralioğlu'ndan muhalefete 'Mariam Kavakçı' tepkisi: İnsanın milletinden ümidi kesilir mi kesiliyor

1999 yılında TBMM’de yaşanan başörtüsü krizi ile gündem olan ve 2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'nın, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atandı. Atama sosyal medya başta olmak üzere milletvekili düzeyinde bazı tepkilere neden oldu.

İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, muhalefetin atamayı eleştirirken kullandığı dile tepki göstererek "Hükûmete kızacağız diye bir kızcağızın, bir kadının izzetine, iffetine, namusuna bu kadar galiz cümlelerle saldırmak başka bir şeydir. Bu pespayeliği de asla razı olamayız" dedi.

Ağıralioğlu Genel Kurul'da tepkisini şöyle diye getirdi:

Atamalarda araba olanları tercih etmenizin bürokrasiyi çözen çökerten, bürokrasideki istihdam ahlakını bozan bir tarafı vardır. Şimdi buna karşı çıktığım kadar bir şeye daha karşı çıkıyorum, muhalefet de dinlesin. Bu kızımızın soyadı üzerinden istihdam edilmesini mevzu ederken izzete, iffete, ahlaka, namusa mugayir bu kadar, pespaye bu kadar iğrenç, bu kadar dinle imanla bir araya gelmeyecek cümleyi kurup sosyal medyada bir de bu kadar koca koca adamların, etiketle rozetle arzı endam etmelerinden şu kadar rencide oldum. İnsanın milletinden ümidi kesilir mi? İnsanın milletinden ümidi kesiliyor. Biz iktidara kızarken iktidarın yaptıklarını tenkit etme imkanı elimize geçince limitsiz hakaret üslupsuz, ahlaksız bir dil nasıl kullanırız. Bugün bu mevzuyu tenkit edeceğiz diye bir hanımefendinin, bu sizin kızınız da olabilirdi, ben istihdamını asla meşru görmüyorum. Ama hükümeti tenkit edeceğiz diye bir mevzi yakaladık diye canhıraş yapışıp bir hanımefendinin, bir kızımızın, bir kadının izzetine iffetine, namusuna bu kadar pespaye cümle kurulmasına da asla razı olamayız. Siyaseti bir üslup kazandıracaksak, siyasetin tenkit diline de bir üslup kazandıracaksak… Hükümeti tenkit etmek başka bir şeydir, hükümeti kızacağız diye bir kızcağızın, bir kadının izzetine, iffetine, namusuna bu galiz cümle kurmak başka bir şeydir."