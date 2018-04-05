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Politika

İYİ Parti'den Anıtkabir'e ziyaret

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 1'inci Olağan Kongresi'nin ardından Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

05 Nisan 2018 19:50

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 1\'inci Olağan Kongresi\'nin ardından Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir\'i ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, GİK ve MDK üyeleriyle beraber Aslanlı Yol\'dan yürüyerek, Anıtkabir\'e geldi. Akşener tarafından Mustafa Kemal Atatürk\'ün mozolesine çelenk konulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. İYİ Parti heyeti, daha sonra Anıtkabir\'in önünde fotoğraf çektirdi ve Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçti. Meral Akşener, burada Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:
\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, ebedi lideri, aziz Atatürk, ülkemizi sizin idealleriniz doğrultusunda geleceğe taşımak, milletimizin her bir ferdinin huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için kurduğumuz İYİ Parti’nin temsilcileri olarak Genel Başkanı, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duymaktayım. Milletimize görev olarak verdiğiniz, \'Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık seviyesinin ilerisine taşıma\' ülküsünü yerine getirmek için, bir an bile durmaksızın çalışacağımızı, bu yolda, milletimizin eşit, adil, güvenilir bir düzende ve devletimizin bekasına, güvenliğine en küçük bir gölge düşürmeksizin yürüyeceğimizi, asla ve asla yorulmayacağımızı beyan etmekten kıvanç duymaktayım. Adınız, ilkeleriniz ve değerleriniz her zaman rehberimiz olacaktır. Rahat uyuyun.\"

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