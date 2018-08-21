İyi Parti'de üst düzey istifa, gerekçe '15 Temmuz ve Muhsin Yazıcıoğlu eleştirileri': Ben tek siz hepiniz!

T24 Haber Merkezi

İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Bahadırhan Dinçaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 15 Temmuz darbe girişimine destek vermekle ve 2009 yılında hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu sevmemekle eleştirilen Dinçaslan, yaptığı istifa açıklamasında “Ben tek siz hepiniz” ifadesini kullandı.

12 Ağustos’ta yapılan İyi Parti 2. Olağanüstü Kurultayı’nda 80 üyeden oluşan GİK’e seçilmesinin ardından Dinçaslan’ın 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında darbeyi destekleyen sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddia edilmişti. Öte yandan, Dinçaslan’ın Muhsin Yazıcıoğlu’nu sevmemesi’ de tartışma konusu olmuştu.

"Bazı şahısları sevmediğim için beni hiçbir mahkeme, hiçbir kanun mahkum edemez"

İstifasını duyurduğu mektuba da “Muhsin Yazıcıoğlu’nu sevmiyorum, bayağı, bildiğin, düpedüz, dobraca sevmiyorum” diye başlayan Dinçaslan, şöyle devam etti:

“Bazı şahısları sevmediğim için beni hiçbir mahkeme, hiçbir kanun mahkum edemez. Sevmem, rahmetle anmam. Kurduğu teşkilat yığınla cinayet işlemiş ve Alperen adının kötü anılmasına neden olmuş. Türkiye’de tehdit ve karmaşa ortamı yaratmak isteyenler hep bu yapıyı kullandılar.”

"Hiçbir başkomutan silahsız insanları kendisi için ölmeye çağırmaz"

Darbe gecesiyle ilgili de konuşan Dinçaslan, şunları söyledi:

“Ettiğim bir laf var: Hiçbir başkomutan silahsız insanları kendisi için ölmeye çağırmaz. Hala arkasındayım. Benim o dönemki suçum, darbenin her türlüsüne değil Fethullahçıların yaptığı darbeye karşı olmamdı. 26 yaşındaydım ve o zamandan bu zamana darbenin her türlüsüne karşı olabilecek bir fikri düzeye erişmişimdir. Sildiğim tweetlerin tekrar tekrar önüme sürülmesi bunu gündemine almıyor. Ki suça teşvik yok, darbeyi övme yok, yalnızca Tayyip Erdoğan’ın arzu ettiği makbul vatandaş olmaktan geri kaldım. Hala da o vatandaş değilim. Bunun bedelini ödetmeye çalışıyorlar.”

*Dinçaslan'ın açıklamasının tamamını şuradan okuyabilirsiniz.