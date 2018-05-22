İyi Parti'de liste dışında kalan Halaçoğlu: Bana bir yer bulamadılar, kırgınım

İyi Parti, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İyi Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu'nun liste dışında kalması şaşkınlık yarattı. Halaçoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kırgın olduğunu belirtti.

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Halaçoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Bana bir yer bulamadılar, kırgınım ve tepkiliyim” dedi. İyi Parti’nin kuruluşundan itibaren Meral Akşener’in yanında yer alan ve TBMM’deki İyi Partili 5 Milletvekilinden biri olan Halaçoğlu, bu gelişme üzerine şunları söyledi:



"Ben MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiğim zaman araştırma görevlisi olan eşimi Ankara’dan İzmir'e tayin ettiler. Eşim orada kalınca, iki küçük çocuğuma da ben bakmak zorunda kaldım. Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara’dan aday gösterilmeyi talep ettim. Parti yönetimi tekrar Kayseri'den aday olmamı isteyince kabul etmedim. İyi Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım."