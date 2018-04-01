İYİ Parti'de kurultay coşkusu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti\'nin Ankara Spor Salonu\'nda gerçekleşen 1\'inci Olağan Kurultayı coşkulu başladı. Kurultaya katılan binlerce kişi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i, \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganı ve dövizleri ile karşıladı.

İYİ Parti\'nin 1\'inci Olağanüstü Kurultayı Ankara Spor Salonu\'nda başladı. Türkiye\'nin dört bir yanından Ankara\'ya gelen partililer, kurultayın yapılacağı salonu saatler öncesinden doldurdu. Salona giremeyen binlerce partili ise kurultayı dışarı kurulan dev ekrandan takip etti. Salonda sadece İstiklal Marşı\'nın \'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak\' dizesi ile \'İYİ\'ler kazanır\' ve \'Türkiye İYİ olacak\' ifadelerinin yer aldığı pankart ve yazılara izin verildi. Salonda sık sık, \'Ne mutlu Türküm diyene\' sloganları atılarak hep bir ağızdan \'İzmir Marşı\' söylendi. Partinin yeni seçim şarkışı, \'Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evladı fatihan derler, adı Meral\' şarkısı da sık sık çalındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, salona girerken \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganları ve dövizleri ile karşılandı.

Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'in seçime tek aday olarak gireceği kurultayda, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.



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