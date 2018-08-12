İyi Parti'de Bahçeli'nin elini öpen milletvekili liste dışı

İYİ Parti, “Daha Yeni Başlıyoruz” sloganıyla 2’nci Olağanüstü Kurultayı’nı bugün ATO Congresium’da düzenledi. 1123 delegenin 888’i oy kullandı. Meral Akşener, geçerli sayılan 881 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Akşener’in hazırladığı İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesinde önceki yönetimin yarısı değişti. 80 kişilik Genel İdare Kurulu'nda 40 yeni isim yer aldı.

Yönetimdeki isimleri büyük çoğunluğu değişti

Oyuncu Mehmet Aslan, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun da aralarında bulunduğu 40 isim şöyle sıralandı:

Yasin Öztürk, Ümit Diybakır, Ahmet Akar, Ayfer Yılmaz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Mehmet Akalın, Yıldırım Ulupınar, Yavuz Temizer, Fuat Geçen, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Sait Özcan, İbrahim Güzel,Hasan Seymen, Ahmet Can Buğday, Osman Kaçmaz, Berna Biçer, Bahadırhan Dinçarslan, Sena Aksakallı, Gökhan Beker, İrfan Alpat, Hana Akyüz, Hakan Gören, İsmet Koçak, Murat Ünsal, Şengül Hablemitoğlu, Mehmet Aslan, Mustafa Hakan Ünser, Özdemir Polat, Kübra Dursun, Faruk Köylüoğlu, Süleyman Sırrı Özdolap, Abdullah İlker Sungur, Almila Maraş, Murat Şamil Çapar, Cem Oba, Ünzile Yüksel, Cemal Karapınar, Mesut Özarslan, Ayça Altınok, Cevat Saraç.

Yönetim dışı kalanlar

Akşener tarafından yeni yönetime alınmayan isimler ise şöyle:

Abdullah Alagöz, Ahmet Çelik, Ali Coşkun, Aydın Tümen, Ayhan Çevik, Ayşe Sucu, Bedri Yaşar, Berrin Zırhlı Eyidemir, Betül Bayraktar Orhan, Bilal Karaca, Celal Dağgez, Cezmi Polat, Coşkun Yıldırım, Çiğdem Özer, Engin Kabadağ, Ersönmez Yarbay, Fatih Demirkol, Fatih Mehmet Şeker, Feridun Bahşi, Fuat Yıldırım, Fulya Yasemin, Halil İbrahim Oral, Hasan Toktaş, Hayati Arkaz, İlay Aksoy, Kemal Niziplioğlu, Mahmut Bozkurt, Meltem Ünal Erzen, Merve Hafızoğlu, Mukadder Başeğmez, Nazif Aktür, Nazlı Aspay Şener, Oktay Erçakar, Oltaç Ünsal, Onur Aydın, Ömer İbrahim Sayın, Ramazan Kılıç, Şükriye Sevin Çağlayan, Tamer Kayaalp, Veli Çıtışlı.

Bahçeli'nin elimi öpen isim liste dışı

24 Haziran seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçilen Hayati Arkaz, Akşener’in hazırladığı yeni Genel İdare Kurulu listesinde yer almadı. Arkaz, seçimin ardından TBMM açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpmüş, bu durum parti içerisinde tartışma yaratmıştı.