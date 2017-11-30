İYİ Parti, türbe ziyareti ile Kayseri’de çalışmalarına başladı

KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin ve beraberindeki partililer çalışmalarına Mevlana Celaleddin Rumi\'nin hocası Seyyid Burhaneddin hazretleri türbesinde dua ederek başladı.

İYİ Parti mensupları merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhanettin Hazretlerinin türbesinde bir araya geldi. Burada dua eden İYİ Partililer daha sonra Sahabiye Mahallesi’ndeki il binası geçerek, parti çalışmalarına başladı.

HZ. ​SEYYİD BURHANEDDİN KİMDİR?

Ömrünün son yıllarını Kayseri\'de geçiren Mevlana Celaleddin Rumi\'nin hocası Seyyid Burhaneddin hazretlerinin türbesi bugün Kayseri\'de en çok ziyaret edilen türbelerin başında geliyor. Seyyid Burhaneddin Türbesi; Ahmet Eflaki’nin “Ariflerin Menkıbeleri” isimli eserinde asıl isminin Hüseyin olup, 1165 yılında Özbekistan’ın Tirmiz kentinde doğduğu ifade ediliyor. Seyyid Burhaneddin, Mevlana Celalleddin Rumi’nin hocası olarak biliniyor. 9 yıl boyunca Konya’da Mevlana’nın hocalığını yaparak Konya’ya geçmeden önce 2 ay Kayseri’de kaldığı biliniyor. Seyyid Burhaneddin Mevlana’nın eğitiminden sonra Kayseri’ye dönmüş ve ölümüne kadar 9 yıl burada yaşadı. Ölümüne yakın Kayseri Moğollar tarafından işgal edilip, yağmalandı. Kayseri\'nin Moğol ordusu tarafından işgal ve talanı esnasında Mevlana\'nın hocası Seyyid Burhaneddin, tüm olayların tanığı oldu. Seyyid Burhaneddin 1244 yılında vefat etti.

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