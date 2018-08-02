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İyi Parti “Trump Towers'a el konsun” dedi; sosyal medyadan yanıt geldi: Orası onun değil ki!

“İyice şaşırdık galiba"

02 Ağustos 2018 17:15

T24 Haber Merkezi

Hollanda’yla ilişkilerin bozulmasının ardından portakal bıçaklanan, İsrail’le tansiyonun yükselmesinin ardından Coco-Cola döküp Fanta içilen Türkiye’de, ABD’nin İçişler Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik yaptırım kararı almasının ardından da ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğu düşünülen İstanbul Şişli’deki Trump Towers’a el konması çağrısı yapıldı.

İyi Parti tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili olarak, “ABD’ye karşı mütekabiliyet içinde tedbir yaptırımlar uygulayacağını açıklayan AKP Hükümeti; karşılık gelen ABD’li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers’a el koymalı” dendi.

“İyi de bina Aydın Doğan’ın?”

İyi Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından yapılan yazılı açıklamanın ardından çok sayıda kullancısı Trump Towers’ın mülkiyetinin ABD Başkanı Trump’a ait olmadığını hatırlattı.

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Çıray’ın Twitter’da yaptığı paylaşımın altına, “İyice şaşırdık galiba. Trump Tower, Donald Trump’ın değil Doğan Grubuna ait. Marka kullanımı için pazarlama kolaylığı amaçlı bir lisans anlaşmaları var” yazdı. Bir başka kullanıcı da, “İyi de bina Aydın Doğan’ın?” yorumunda bulundu.

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Trump Towers’ın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada Ben de bir yanlış yaptım, oranın açılışını yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

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