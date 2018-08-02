İyi Parti'den yaptırım önerisi: Trump Towers'a el koyun

İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararı hakkında açıklama yaptı. "Papaz Bronson canlı yayın yapılarak dünya önünde adil bir şekilde yargılanmalı" diyen Çıray, Trump Towers'a el konulmasını önerdi.

İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili açıklama yaptı.Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararını ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla aldığını belirten Çıray, "Rahip Andrew Brunson hakkında ülkemizde sürdürülmekte olan adli süreçle irtibatlı olarak ABD Hazine Bakanlığı’nca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında alınan yaptırım kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizi hedef almıyor olsa da adı geçenlerin sıfatlarından ötürü konu Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini doğrudan ilgilendirmektedir” dedi.

ABD'nin tavrı için "yakışıksız" diyen Çıray, kararı parti olarak kınadıklarını açıkladı. Kararırn müttefiklik anlayışına aykırı olduğunu belirten Çıray, "Bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı ve Türk milletinin özgürlüğü her türlü değerlendirmenin üzerindedir” vurgusunda bulundu.

Partisinin dış politikayı megafonla yapmayacağını söyleyen Çıray, “Ülkemizin varlığı ve bütünlüğünü ilelebet devam ettirecek bir siyasetin yılmaz savunucusu olarak varoluşsal değerlerimizin korunması konusunda dışarıdan gelecek tehditlere karşı birlik beraberlik ruhu içinde olacağız; ancak Türkiye’yi yönetenlerin de milletimizin egemenlik haklarını ve hukukunu koruyup koruyamadıklarının yakın takipçisi olacağız" dedi.

"Birlik ve beraberlik ruhu içinde aşmalıyız"

“Herkes bilmelidir ki, İyi Parti’nin dış politika konusunda AKP yönetimlerini eleştiriyor olması dış devletlerin yanında yer aldığı anlamına gelmez” diyen Çırat, “Bu çerçevede ABD ile ilişkilerimizde ortaya çıkan bu istenmeyen durumu birlik ve beraberlik ruhu içinde aşmamızın iki temel şartı vardır. Birincisi demokrasinin gerektirdiği şeffaflık içerisinde başta muhalefet partileri olmak üzere milletimizin bilgilendirilmesi, ikincisi mutlak güçler ayrılığına dayalı, yargının bağımsız olduğu, tartışmasız bir hukuk ve kanun devleti olmak. Türkiye Cumhuriyeti’nde yargının ne kadar bağımsız olduğu konusunda gündeme gelen sorgulamalar ve Almanya örneğine de benzer durumdaki yabancı uyruklu kişilerin hukuk yolları tüketilmeden siyasi pazarlıklarla serbest bırakılmış olmalarının oluşturduğu kötü emsaller, üçüncü ülkelerin dava süreçlerine siyasi mülahazalarla müdahale etmelerinin önünü açmış bulunmaktadır” ifadelerinde bulundu.

"ABD bu cüreti nereden bulmuştur?"

Rahip Andrew Brunson hakkındaki adli sürecin şeffaf ve hukuk düzeni temelinde süratle sonuçlandırılması gerektiğini belirten Çıray, açıklamalarına şöyle devam etti:

“İyi Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bir tırmanma temayülü gösteren ve başka alanlara da sirayet eden bu gergin ortamın suhuletle çözüme kavuşturulması, iki dost ve müttefik ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde ve sağlıklı bir zeminde gelişmesinin sağlanması en samimi beklentimizdir.

Bu iş yakışıksızdır, uluslararası hukuka aykırıdır, güçlülerin hukuksuzluğudur. Ancak bir rahip konusu nedir, ne değildir? ABD bu cüreti nereden bulmuştur? Bu süreçte perde arkasında yapılan pazarlıklar nedir? Bu tartışmayı önümüzdeki günlerde tabii ki yapacağız. Çünkü şeffaflık Büyük Türk Milleti’nin bilme hakkına saygıdan öte, ona karşı mecburiyettir.”

"Trump Towers’a el koymalı"

Aytun Çıray, partisinin konuyla ilgili önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Türkiye kamuoyunun bildiği gibi geçmişte de zaman zaman ABD'yle karşı karşıya gelinmiştir. 1975’de Türkiye’ye konulan ambargonun kalkmaması üzerine merhum Demirel’in başında olduğu Hükümet üslere el koymuştur. Ambargoyu kaldırtıldıktan sonra da üsler bu defa Türkiye'nin hükümranlığına geçerek yeniden açılmıştır.

Bu çerçevede ABD’ye karşı mütekabiliyet içinde tedbir yaptırımlar uygulayacağını açıklayan AKP Hükümeti’nin; karşılık gelen ABD’li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers’a el koymalı. ABD’den alınacak olan 11 milyar dolarlık yolcu uçağı alımını da durdurmalıdır.

Rahip Bronson canlı yayın yapılarak dünya önünde adil bir şekilde yargılanmalıdır.

Atatürk ve silâh arkadaşlarının önderliğinde milletin temsilcileri tarafından TBMM’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti önce milletimizin gayreti sonra da Allah’ın izni ile ilelebet yaşayacaktır.”

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Trump Towers, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla açılmıştı.