İyi Parti, THK Üniversitesi'nde 10 bin dolar 'bağış' yapmayan öğrencilerin mezun edilmediği iddiasını Bakan Selçuk'a sordu

Milletvekili aday adaylığı için 2015 yılında görevinden istifa eden 100 bin TL maaşlı rektörün ardından Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde yaşanan ekonomik bunalımın sürüyor. Daha önce İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un gündeme getirdiği bağış adı altında öğrencilerden para toplandığı iddiasını bu kez İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan gündeme getirdi. Türkkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a öğrencilerden 'bağış' adı altında 10 bin dolar istendiği iddiasını sordu.

BirGün’e konuşan THK Üniversitesi son sınıf öğrencisi, “Ailemin artık okula ödeyecek tek kuruş parası yok. Rektörün ve başkalarının yaptıklarını öğrenciye fatura ediyorlar” dedi. Üniversite yönetiminin, “Uçuşlar başarı sırasına göre yapılıyor” açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savunan öğrenci, “Parayı yatıran önce uçuruluyor” diyerek yaşananları şöyle anlattı:

“Mezun olmam gerekirken, ‘Senin daha üç, dört senen var deniyor. Bağış vermezsek uçuşlarımızın uzayacağını mezun olamayacağımızı söylüyorlar. Bu haksızlıktır, hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Kurum hiçbir şekilde okula maddi kaynak ayıramıyor. Eski yönetimin yanlışlarını öğrenciye fatura ediyorlar. Yeni gelen öğrencilerden gelecek parayla bizi uçurmaya çalışıyorlar o da yetmiyor.”

Bakan Selçuk'a soru

Konuyu Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan öğrencileri değil, parayı uçurdular” dedi. Türkkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları sordu:

1-Öğrencilerin THK Üniversitesi’ne ödedikleri öğrenim ücretleri, öğrencilerin nitelikli eğitim alarak mezun olmalarını sağlamakta mıdır? Kurumdaki öğrenim ücretlerinin yüzde kaçı eğitim ve uçuş masraflarına harcanmaktadır?

2- Mezun olamayan öğrenciler için 10 bin dolar oldukça yüksek değil midir?

3- 2014 yılı girişli pilotaj eğitimi alması gereken öğrencilerin sayısı kaçtır?

4- Şu an hali hazırda mezun olması gereken öğrencilerin aldıkları uçuş saati toplamı kaçtır? Kaç saat daha uçuş eğitimi almaları gerekmektedir?

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