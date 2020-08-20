İyi Partili Koncuk'tan 'bağış' iddiası: THK Üniversitesi'nde parayı veren öğrenci mezun oluyor, veremeyen kalıyor

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi’nde bağış adı altında istenen parayı ödemediği için öğrencilerin mezuniyetlerin 1 yıl durdurulduğunu ileri sürerek, “Bağış adı altıda toplana parayı ödeyen öğrenciler hızla uçulurken, ödeyemeyen öğrenciler uçuş beklemekte. Mezuniyetleri de gerçekleşememekte” diye vurguladı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde uçuş eğitiminin kimi zaman durduğunu ve öğrencilerin uçuş eğitimi için aylarca beklediğini belirten Koncuk, uçuş eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin mezuniyetlerinin 1 yıl uzadığına dikkat çekti. ANKA’ya konuşan Koncuk, son 2 yıldır üniversitenin Pilotaj Bölümü’nden hiçbir öğrencinin mezun olamadığını söyleyerek, “Öğrenciler sorunlarının çözülmesini beklerken, yetkililere bağış adı altında para istemiştir. Öğrencilerin çoğu bağış yapma imkanına sahip değil. Bağış adı altıda toplana parayı ödeyen öğrenciler hızla uçulurken, ödeyemeyen öğrenciler uçuş beklemekte. Mezuniyetleri de gerçekleşememekte” dedi.

Koncuk, üniversitenin istediği paranın hukuki olmadığını da vurgulayarak, “Normalde üniversitenin yönetmeliğinde ‘THY Üniversitesi’nde uçuşlar not ortalaması sıralamasına göre yapılır’ hiçe sayılıyor. Para verenlerin uçuş yaptırılarak mezun edilirken, diğer öğrencilerin mağduriyetlerine yenisi eklenmiştir” diye konuştu. (ANKA)