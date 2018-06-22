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Yaşam

İyi Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer hayatını kaybetti

İyi Parti Samsun heyeti, Kırıkkale Balışeyh mevkiinde kaza geçirmişti

22 Haziran 2018 02:33

Samsun'dan Ankara’ya giderken trafik kazası geçiren İyi Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer, hayatını kaybetti.

İyi Parti'nin Ankara'da 30 Mayıs 2018'de gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısına katılmak için gece saat 02.00'de Samsun'dan yola çıkan, İyi Parti Samsun heyeti, Kırıkkale Balışeyh mevkiinde kaza geçirmişti.

5 kişi yaralanmıştı

Samsun 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer'in oğlunun kullandığı araç, Kırıkkale Balışeyh mevkiinde şarampole yuvarlanırken, kazada İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Recep Güleroğlu ve Aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer yaralanmıştı.

İbrahim Özyer hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kırıkkale Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İbrahim Özyer, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti

 

 

 

 

 

 

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