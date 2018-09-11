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Politika

İYİ Parti Niğde İl yönetimi istifa etti

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de İYİ  Parti İl Başkanı Hakan Tereci, il yönetimi olarak istifa ettiklerini söyledi

11 Eylül 2018 13:34

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE\'de İYİ  Parti İl Başkanı Hakan Tereci, il yönetimi olarak istifa ettiklerini söyledi.
İl Başkanı Hakan Tereci, Teşkilâtlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın\'ın yayınladığı genelgeyle İl Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin istifasını isteyen tavsiye kararını görüşüp değerlendirme yaptıklarını bildirdi. Bu çerçevede istifa ettiklerini belirten Tereci, \"Olağanüstü Kurultayı\'ndaki \'Daha Yeni Başlıyoruz\' sloganının anlamını bulması ve daha güçlü bir şekilde yeniden başlamak için yeniden yapılanmak zorunlu olmuştur. Bu kapsamda İl yönetimi ve disiplin kurulu üyelerimizin tamamı, istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varmıştır. Birlikte çıktığımız bu yolda, bugüne kadar görev yaptığımız, tüm engelleri aşan, her türlü tehdide ve zorluğa direnme azmini gösteren, partimizin cesur ve fedakâr teşkilatlarına teşekkür ediyorum\" dedi.

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