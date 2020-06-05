İyi Parti lideri Akşener: Enis Berberoğlu'ndan terörist çıkarılamaz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülerek tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Berberoğlu ile telefonda görüştüğünü ifade eden Akşener, "Enis'i aradım, 'Ben yatar çıkarım demokrasiye bir katkım olacaksa hiç kimse üzülmesin. Bu da geçer yahu' dedi" diye konuştu. İyi Parti lideri, Berberoğlu'nun tutuklanması için, "Bu doğru değil; Enis'ten terörist çıkarılamaz" ifadesini kullandı.

Akşener konuyla ilgili şunları kaydetti:

"CHP'den milletvekili seçilmiş bir arkadaşımız önemli bir gazeteci. Enis arkadaşım benim Enis'in teröristlikle, casuslukla suçlanmasını doğru bulmuyorum, inanmıyorum. Siz Enis Berberoğlu’na eğer derseniz ki; sen teröristsin, gerçekten terörist olanların bunun her anlamda söylüyorum, terörist olanların o tanımını sulandırırsınız, ciddiyetsiz bir hale getirirsiniz. Eğer siz Enis Berberoğlu’na çalıştığı gazeteler üzerinden bakarsanız hiçbir zaman Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik nakısa yaratacak, onu zayıflığa uğratacak ki, Genel Yayın önetmenliği de yapmıştır asla bir toz zerresi kadar bir şey bulamazsınız.

Gelelim şu tırlarla ilgili konuya, ben o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi mensubuyum, bir milletvekili Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız televizyonda bu konuda gayet net açık kanaat bildirdi ve bugün aynı arkadaşımız, Başbakan Yardımcılığı yaptı AK Parti'de ve AK Parti’nin milletvekili. Ne demek istiyorum; suç kabul ettiğiniz hiçbir şey yanınızda durana dokunmayacak ama yanınızda durmamışsa Enis Berberoğlu'na terörist diyeceksiniz, casus diyeceksiniz. Buna ne vatandaş inanır ne de benim gibi Enis’i yakından tanıyanlar inanır. Şimdi bunun Türkiye'nin uzun zamandır devlet ciddiyeti kurumların adımlarındaki o ciddiyetin cıvıdığı bir başka örnek olarak görüyorum. Bunun doğru olmadığını Enis’ten terörist çıkarılamayacağını söylemek isterim. "

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İyi Parti lideri Akşener, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Fox Tv'de sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Akşener canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Suriye ile ilgili aldığımız bilgiler olumsuz"

Suriye’de Jeffrey James’ın önderliğinde, isimlendirerek söyleyeyim. Barzani'nin Amerika'nın bir alanında bulunduğu ve YPG, PYD’nin bir araya gelerek orada bir devlete veya devlet benzeri bir şeye doğru gidildiğine dair bilgilerimiz var. Böyle bir duyumumuz oldu ve onu tam öğrenebilmek için dün bir araştırma önergesi verdik. Cevap da alamadık, zaten kabul edilmeyeceğini biliyoruz ama konuşma konusunda da sıfır bilgili burada duruyoruz.

Rusya ile Suriye’ye yönelik Ateşkes Anlaşması yapılmıştı. Beraber devriye yapılacaktı onlarla ilgili çok olumsuz haberler bilgiler geliyor. Ona yönelik de bir netlik yok. Türkiye şu an itibarıyla Korona’ya odaklandığı için dış politikada ne oluyor ne bitiyor belli değil.

"Cumhur İttifakı'nın oyları sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor"

Aşağıdan hesaplıyorlar, yukarıdan hesaplıyorlar, yandan hesaplıyorlar yani sağdan hesaplanıyor soldan hesaplanıyor. Cumhur İttifakı'nın oyları Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor. Öyle olunca 2 sistem lazım burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP ile bir arada paketlemek; bizim seçmenimizi bu konuda irite etmek, bu birincisi. İkincisi ise aynı zamanda kendi mahallesini, kendi seçmenini konsolide etmek yani aynı değil ama benzerliği söylüyorum. Trump gitti İncil salladı. Daha sonra “Polislere ayaktan vurmayı öğretmeliyiz” dedi. Karşıyı şeytanlaştırmaya çalışıyor. Biz de de durum aynı. Seçim kazanmak için değerlerimiz üzerinden vatandaşı çarpıştırdıkça o değerlerin içini boşalttınız.

"HDP'ye oy vermek Kürt'leri maraba yapmaz"

Ahmet Şık gibi sol cenahta yer alan insanların gagalaşması ile karşılaştım. Yani arkadaşlar Kürtleri maraba mı zannediyor? Arkadaşlar Kürtleri kendilerinin tapulu malı mı zannediyor? Yok böyle bir şey elbette Kürtler de dahil. 31 Mart’a giderken Sayın Erdoğan dedi ki “Aha Kürdistan Irak’ta defolun gidin” terörist dedi hepimize. İstanbul’da hayatında HDP’ye oy vermemiş, Bağcılarda, Fatih’te Esenler’de bu vatandaşlar sandığa gitmedi. HDP’ye oy vermek Kürtleri maraba yapmaz. Elbette Kürtler de dahil.

"Gardiyanlar yazmış bizim halimizi kimse sormuyor. Biz hep karantinadayız. 3600'de herkes sayılıyor ama biz sayılmıyoruz diyorlar. Toplumun bu sorunlarını çözmek için yan yana gelmek gerekirken siz onu ona çarpıştırın. Bakın bu algoritma çöktü. Şimdi ekonomi ve koronayı bir araya koyduğunuz zaman bu algoritma çöktü."

"(Ali Babacan'ı nasıl buluyorsunuz?) Sakin bir insan. Hem sayın Davutoğlu hem Babacan uzun süre bugünkü iktidarla paydaşlık yaptıkları için cevap vermesi gereken sorular var. Ama bizim partiyi kurduğumuz zamandan daha rahatlar. Bize soykırımlar yapıldı. Ben siyasetçinin ben mağdurum demek yerine seçmeni dinlemesi gerektiğine inandığım için ben anlatamadım ama biz en büyük zorlukları çektiğimiz için onla biraz daha rahatlar. "

"Lütfü Bey Ak Parti’li olsa orman arazisi onun oluverirdi"

Lütfü Bey bir kere benim hemşerimdir. Uzunca bir zamandır tanıdığım biridir. Sanayicilik alanında başarılıdır, yıllarca çok öğrenciler okutmuştur. Büyük bir arazisi var orada fabrikanın olduğu yer. Silo yapılmış oraya çok önce. Orman arazisi diye kadastroya geçmiş sonra ormandan bu alanı kiralamışlar. Sayın AKP’li takmış durumda Lütfü Beye. Sonuç itibariyle bir ip çektiler yıkın dediler onlar da yıkmadılar mahkemelik olacaklar. Lütfü Bey yabancı bir şirkete buraya satsa ki satabilir CARGİL’e mesela. Parayı cebine koyar siyasetini yapardı. Lütfü Bey AKP’li olsa orman arazisi onun oluverirdi. O fabrikadan ekmek yiyen insanlar var. Maaş alıp evine ekmek götürüyor, yazıktır.

Bana bakın FETÖ’cü dediler. şu anda neredeyse PKK'lı oluyorum. Her şey deniyor bana da peki bana Başbakan yardımcılığı teklif edildiği zaman 2015'de ben kabul etseydim. bana ne denecekti bugün?