İyi Parti'li Aytun Çıray'dan İletişim Başkanı Altun'a: Hassas ise kaçak inşaat işine girmesin

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un vakıf arazisindeki kaça yapılarının yıkıldığına ilişkin haberlere terör soruşturması açılmasına "Bu konularda hassassa, kaçak inşaat işlerine girişmez." sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Boğaz'da kiraladığı vakıf arazisine kaçak yapı yaptırdığı haberlerine terör soruşturması açılmasına İYİ Partili Aytun Çıray tepki gösterdi.



Tele1’de programa konuk olan Çıray, soruşturmaya ilişkin, "Eğer bir kaçak bina yapımını yazdığı için bir gazete terörle suçlanacak hale gelmişse vah o iktidarın haline" dedi.



Çıray sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarısızlık arttıkça çareyi medya üzerinde baskı yapmakta buluyorlar. Milletin haber alma hakkının, özgürlüğünün önünü kesiyorlar.



Demokrasinin dördüncü gücü kabul edilen medyanın bu denli sesinin kesilmesi, milletin haber alma özgürlüğünün önüne geçmek demektir. Bunun boyutları artacak gibi görünüyor."

"Fahrettin Altun bakan değil, devletin bürokratı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘terör’ soruşturmasını "kamu görevlisinin ikametgâh adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulması" şeklindeki gerekçelendirmesine tepki gösteren Çıray, "Fahrettin Altun, devletin içerisinde görevleri açısından böyle bir güvenlik önlemiyle karşılaşılacak birisi değil. Bakan değil, devletin üst düzey bürokratı değil, cumhurbaşkanlığı danışmanı. Bu kadar hassas ise bu konularda, kaçak inşaat işlerine girişmez" dedi.

Ne olmuştu?

Fahrettin Altun, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı evinin yanındaki araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırmış mahalle sakinlerinin çivi bile çakamadığı bölgede araziye birçok noktadan görünen beton taşlardan bir de duvar ördürmüş, jiletli teller çekmişti.



Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine geçen pazartesi günü çardak ve şömine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu haberler için 'terör' soruşturması başlatmıştı.