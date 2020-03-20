İyi Parti'li Aytun Çıray'dan bakanlığa çağrı: Özel hastaneler Sağlık Bakanlığı'nın kontrolüne alınsın

İYİ Parti İzmir Milletvekili Doktor Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı’na Koronavirüs salgını konusunda bir öneride bulunarak, Özel Sağlık Kuruluşlarının tamamının Sağlık Bakanlığı emrinde salgınla mücadele merkezine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Çıray, "Tüm özel hastaneler mücadeleye hazır hale getirilmeli. Böylece büyük bir insan gücü salgınla mücadelede görevlendirilmiş olacaktır” dedi.

Çıray, ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya korana virüs salgınının hızını düşürecek öneride bulundu. Salgın hızının en yüksek olduğu ancak bugün hızının kesildiği Çin’in Hubey eyaleti örneğine dikkat çeken Çıray, salgının yoğun olarak görüldüğü illerin izole edilmesi önerisinde bulundu.

Çıray, salgınla mücadelede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a da öneride bulunarak, GATA’nın öneminin sadece Suriye’deki operasyonlarda değil, şimdi de ortaya çıktığını belirtti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan sahra hastanelerinin karantina için kullanılabileceğini ve bu konuda hazırlıkların tamamlanması gerektiğini söyledi.

"Bu salgın, milli güvenlik sorunudur"

Beklenen salgına rağmen son günlere kadar hiçbir şey yapılmadığı gibi kaderci davranıldığını, bir şey olmaz yaklaşımıyla zaman kaybedildiğini belirten Çıray yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının doğru ve anlaşılabilir açıklamalar yapması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Kaç kişiye nerelerde test uygulandığını yer ve sonuç bildirerek açıklamalıdır. Örneğin seçim bölgem olan İzmir'de test yapılmadığını biliyorum. Karantina merkezi de açıklanmış değil! Kan alınıp Ankara'ya gönderiliyor. Bu zaman kaybı. Ayrıca tarama imkanları kamuoyu ile paylaşılmalı. Bu arada Allah korusun “Koronavirus”ün tam bir salgın halini alması durumunda devasa şehir hastanelerinin sakıncalarını da yaşayacağız. Bu salgın bir Milli Güvenlik sorunudur. Buna uygun bir bakanlıklar arası koordinasyon gerekir. Devletin sahiplerine önerim; tedbirleri bütünsel olarak anında almalarıdır. Derhal 14-21 gün her yer tatil edilsin. Ciddi bilim insanlarını çıkararak bu zorunlu tatilde herkesin hayati ihtiyaçlar dışında evden çıkmamaları ve nasıl bir korunma sağlamaları gerektiği anlatılsın. Tüm illerde tahlil ve tarama imkanları sağlansın. Güvenlik güçleri bu mücadele için yeniden organize edilsin. Şeffaflık çok önemli. Gizlenenler, gizlenemez şeyler ve ortaya çıktıkça güven kaybına neden olur. Bu şimdi, bu iktidar için bile isteyeceğimiz bir şey değil. Fransa'da olduğu gibi gaz, elektrik ve su faturaları askıya alınmalı. Küçük işletmelerle, esnafın iflaslarının önüne geçilmeli. Hiçbir işçi işini kaybetmemeli”

"Alınacak her tedbir normal hayata dönüşü kolaylaştıracaktır"

Salgınla mücadelede vatandaşı da uyaran Çıray, “Vatandaşlarımıza gelince mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye ederim. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği ve web sayfasında yer verdiği 14 kural mutlaka uygulanmalı. SGK doğru bir kararla kronik hastalar için verilen ilaç raporlarının süresini arttırdı ve bu ilaçlar eczanelerden reçetesiz alınabilecek. Ayrıca acil bir durum olmadıkça kesinlikle hastanelere gitmesinler. En az 1 metre olan sosyal, fiziki mesafeyi arttırarak, salgının yayılma ağından bir zinciri koparacaklarını unutmasınlar. Alacağımız her tedbir, uyacağımız her kural, sağlıkla normal hayata dönüşümüzü kolaylaştıracaktır” dedi.