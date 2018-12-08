İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi, Akşener'in danışmanıydı; AKP'nin Çankaya adayı mı oluyor?

AKP'nin önümüzdeki yerel seçimlerde İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Çiğdem Özer’i, Ankara’daki Çankaya Belediyesi'nde aday olarak göstereceği iddia edildi. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in torunu olan Özer, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener’in danışmanlığını da yapmıştı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, 7 Aralık tarihli haberinde AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi belirlemesinin ardından belediye başkan adayları konusunda da kararını verdiğini kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra adaylara son şeklin verileceğini kaydeden Öztürk, haberinde “CHP'nin en yüksek oyu aldığı Çankaya'da, Alper Taşdelen'in karşısına AKP bu kez de kadın aday Çiğdem Özer'le çıkacak. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Çiğdem Özer, bu partiden milletvekili aday adaylığına da başvurmuştu. Partisinden ayrılan Özer, bu kez AKP'ye geçti ve Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday oldu” ifadelerini kullandı.

"Gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım"

Aşık Veysel’in torunu Özer, İyi Parti Kurucular Kurulu’nda yer almış ve Kasım 2017’de de Akşener’in danışmanı yapılmıştı. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday olan Özer, Meclis’e girememiş ve Eylül 2018’da İyi Parti’den istifa etmişti.

İstifasını sosyal medya üzerinden duyuran Özer, “Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'nin daveti üzerine ve uzun görüşmelerimiz neticesinde kadın hareketine inanarak yirmi iki yıllık profesyonel iş hayatımı bırakıp İyi Parti'ye katılmıştım, bugün ise gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım. Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek kendisiyle helalleştim” mesajını paylaşmıştı.