Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer İyi Parti'den istifa etti

İyi Parti kurucusu, Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 24 Haziran seçimlerinde İzmir'den milletvekili adayı olan Özer, "Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Genel Başkanımızı ziyaret ederek kendisiyle helalleştim” dedi.

Genel İdare Kurulu Üyesi de olan Özer, istifasını kişisel sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamayla duyurdu. Daha iyi bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğini belirten Özer, İyi Parti'den istifasını şu açıklamayla duyurdu:

”Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine ve uzun görüşmelerimiz neticesinde kadın hareketine inanarak 22 yıllık profesyonel iş hayatımı bırakıp İyi Parti’ye katılmıştım, bugün ise gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım. Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek kendisiyle helalleştim. Partinin kuruluşundan itibaren gerek Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı olması adına, gerekse seçimlerde İzmir’den milletvekili çıkarabilmek adına çok çalışarak mücadele ettim, bu süreçte pek çok deneyim edinme ve dost kazanma fırsatım oldu. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, Parti Yönetimine, Parti Teşkilatı Üyelerine ve İzmir halkına desteklerinden dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Ülkemizin, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları olmak üzere hepimizin çaba göstermesine ihtiyacı var. Ben de daha iyi bir Türkiye yolundaki mücadeleme yılmadan devam edeceğim”