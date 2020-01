İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Göçen: 8 ışıklı güneşin ışıkları, her kesimi aydınlatacak

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - İYİ Parti\'nin Kırşehir İl Başkanlığı\'na atanan iş adamı Müfit Göçen, \"8 ışıklı güneşin ışıkları, sadece partililerimizi aydınlatmayacak; her kesimi aydınlatacaktır. Ampuller, sönecektir\'\' dedi.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı\'na atanan iş adamı Göçen, bugün basın toplantısı düzenleyerek, görevine başladığını duyurdu. Partinin kurucu il başkanlığına atanmasının ardından Kırşehirlilerin yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılaştığını belirten Göçen, \"Biz, merkezde bir parti olarak her kesimi kucaklayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, ilkelerinde ve cumhuriyet altında yürüyen herkesle birlikte olacağız. Biz, 8 ışıklı güneş logosu altında olmak isteyen, ülkemizi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarıp, iktidar olmak için bu yola çıkıyoruz. Bu yoldaki hemşehrilerimiz, göreve atanmamın ardından büyük sevgi ve desteklerini aldım. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah, en kısa il ve ilçe teşkilatlarımızı kurup, yeni il binamızı da tutarak çalışmalarımıza başlayacağız\" diye konuştu.

Kırşehir’de herkesin sevgisini ve saygısını kazanacak bir teşkilat kuracaklarını vurgulayan İYİ Parti İl Başkanı Göçen, şunları söyledi:

\"8 ışıklı güneş logosu ile İYİ Parti siyaset sahnesinde yer aldı. Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi. Emrettiler, ben de İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı oldum. Bu can, bu tende olduğu müddetçe bende genel başkanımızın, partimizin, Kırşehirlilerin emrinde olmaktan onur duyacağımı belirtmek isterim. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Ocağı üyesiyim. Bu vesileyle cumhuriyetimizi kuran ve bu yönetim biçimini Türk milletine armağan eden büyük deha Atatürk’ü rahmetle, minnetle anıyorum. Ben Müfit Göçen olarak sağcısını, solcusunu, muhafazakarını, her kesimi ama her kesimi kucaklayacak kocaman bir yüreğe sahibim. Rejimle problemi olmayan ülkemizin bölünmez bütünlüğüne uzanan elin ve dilin karşısında sağlam duran herkesin 8 ışıklı güneşin altında şerefle yeri vardır. 8 ışıklı güneşin ışıkları sadece partililerimizi aydınlatmayacak, her kesimi aydınlatacaktır. Ampuller sönecektir.\"