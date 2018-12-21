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Politika

İyi Parti kesinleşen tüm il adaylarını açıkladı

Kesinleşen aday listesi kulis bilgilerini doğruluyor

21 Aralık 2018 20:21

İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi il bazında kesinleşen adaylarını kamuoyuna duyurdu. CHP ile İyi Parti arasında, 21 büyükşehirde ittifak kurulmuştu. 

Kulislere göre İyi Parti, CHP’nin elindeki 8 il belediyesinde aday çıkarmayacak; CHP ise Osmaniye, Nevşehir ve Isparta’da aday çıkarmayarak, o kentlerde, İyi Parti’yi destekleyecekti. Kesinleşen aday listesi kulis bilgilerini doğruluyor.

Kesinleşen listeye göre adaylar şu şekilde:

  1. MERSİN (Büyükşehir) - Burhanettin KOCAMAZ
  2. BALIKESİR (Büyükşehir) - İsmail OK
  3. TRABZON (Büyükşehir) - Atakan AKSOY
  4. DENİZLİ (Büyükşehir) - Ümit BAHTİYAR
  5. ERZURUM (Büyükşehir) - Mahmut UYKUSUZ
  6. ELAZIĞ - Ali ŞEKERDAĞ
  7. AFYONKARAHİSAR - Mahmut KOÇAK
  8. ISPARTA - Gökmen GÖKMENOĞLU
  9. ÇANKIRI - Raif OKTAY
  10. NEVŞEHİR - Mehmet ÖZKAN
  11. NİĞDE - Mümin İNAN
  12. KARS - Settar KAYA
  13. KIRIKKALE - Mahir YILMAZ
  14. UŞAK - Muhammet GÜR
  15. OSMANİYE - Davut ÇUHADAR

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