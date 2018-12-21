İyi Parti kesinleşen tüm il adaylarını açıkladı

İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi il bazında kesinleşen adaylarını kamuoyuna duyurdu. CHP ile İyi Parti arasında, 21 büyükşehirde ittifak kurulmuştu.

Kulislere göre İyi Parti, CHP’nin elindeki 8 il belediyesinde aday çıkarmayacak; CHP ise Osmaniye, Nevşehir ve Isparta’da aday çıkarmayarak, o kentlerde, İyi Parti’yi destekleyecekti. Kesinleşen aday listesi kulis bilgilerini doğruluyor.

Kesinleşen listeye göre adaylar şu şekilde: