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Politika

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar atandı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, yönetim kuruluyla birlikte istifa eden İYİ Parti İzmir İl eski Başkanı Koray Ükünç'ün yerine il başkanlığı görevine Hüsmen Kırkpınar atandı

17 Ekim 2018 23:57

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, yönetim kuruluyla birlikte istifa eden İYİ Parti İzmir İl eski Başkanı Koray Ükünç\'ün yerine il başkanlığı görevine Hüsmen Kırkpınar atandı.
İYİ Parti Genel Merkezi yaklaşık 2 aydır teşkilatın nabzını yokladıktan sonra İzmir İl Başkanlığı konusunda son kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde parti genel merkezine çağırılan Hüsmen Kırkpınar ile Cengiz Üretmen\'le görüşen parti yetkilileri, yapılan görüşmelerin ardından İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı\'na Kırkpınar\'ı atadı. Hatırlanacağı üzere genel merkezin istifa çağrısı üzerine Eski İl Başkanı Koray Ükünç yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geçen Eylül ayında istifasını vermişti. 

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