İYİ Parti İzmir adayı Mehmet Tezkan: Sosyal demokrat biriyim

İZMİR, (DHA)- İYİ Parti İzmir’de 1\'inci bölge 3\'üncü sıradan gazeteci Mehmet Tezkan’ı milletvekili adayı gösterdi. Tezkan, \"Sosyal demokrat biriyim. İzmir’de de sosyal demokrat bir kitle var\" dedi.

Gazeteci Mehmet Tezkan, son seçimlere bakıldığında seçmende bir mecburiyet ve sıkışmışlık olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

\"Bir tarafta AK Parti seçmeni var. Bazı şeylerden memnun olmasalar da gidecek başka kapıları yok. Haziran seçimlerinde AK Parti’nin oyu yüzde 40’a indi. Demek ki 10 puan memnuniyetsiz kitle var. Gidecek yer bulamadı mecburen geri döndü. CHP’ye bakıyoruz, sosyal demokrat kesimde memnuniyetsizlik aynı zamanda mecburiyet var. CHP’den şikayet eden varsa gideceği başka parti yok. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu, \'mecbursunuz, gidecek yer yok\' dedi. Milliyetçi kesimin sıkışmışlığı var. Türkiye bu haldeyken bir anayasa değişikli yaşandı. Bu değişimle birlikte kartlar yeniden karıldı. Bu cepheler içerisinde kırılmalar oldu. MHP’de, AK Parti’de başkanlık sistemine \'hayır\' diyenler oldu. İYİ Parti’nin doğması iki taraftan da hem muhafazakar-milliyetçi hem de sosyal demokrat kesimler için nefes borusu oldu. Türkiye’nin bir uzlaşma zeminine ihtiyacı var. İYİ Parti merkez parti olma iddiasıyla yola çıktı. Tüm kesimlere hitap etme söylemiyle girdi. Bu çerçevede bakarsak sosyal demokrat bir yapıya sahibim. Meral Hanım’ın bana adaylık teklif etmesi İYİ Parti’nin sadece milliyetçi, muhafazakar kesime oturan bir parti olmayacağını, sosyal demokrat kesime açık bir parti olacağını gösterdi. İYİ Parti sosyal demokrasiye de açılım yaptı.\"

\'İZMİR ADAYLIĞI BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU\'

İYİ Parti İzmir birinci bölge üçüncü sıra milletvekili adayı Mehmet Tezkan, İzmir adaylığının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, \"İzmir’de sosyal demokrat bir kitle var. Benim de bir tanınmışlığım var. Yazılarımı, televizyon programlarımı insanlar takip ediyor. İnsanların bu yüzden bana sevgisi, ilgisi oluştu. İstanbullu olmama rağmen İzmir’de başarılı olacağımı parti genel merkezi görmüş olacak ki beni buradan aday gösterdi. İzmir eğitim ve kültür düzeyi çok yüksek bir kent. İzmir’le çok rahat uyuşacağız. İzmir’den adaylığım benim için sürpriz oldu\" diye konuştu.



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