İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: Ümit Özdağ'ın rahatsızlığı il başkanlığı kongresinden beri var; biat dönemi bitti

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın bir televizyon programında kendisi hakkında 'FETÖ'cü' iddialarını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Özdağ'ın söz konusu iddiaları İstanbul il başkanlığı seçimleri sırasında da kendisine karşı kullandığını söyledi.

"Sayın vekil diğer adayı destekledi ve aynı iftiraları ilçe başkanlarını, delegeleri dolaşarak o gün de yaptı" diyen Kavuncu, "Yetinmedi üzerine de dedi ki “Buğra Kavuncu Türk Milliyetçilerini partiden tasfiye ediyor.” Bakın o günden süren bir mücadele. Bizler biat kültürüne bayrak açtık. Birinin başkasının iradesine ipotek koyma dönemi bitti" diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında soruları yanıtladı.

Kavuncu, hakkındaki iddialar için "Ben FETÖ'cü değilim. FETÖ'ye her dönem lanet okudum. FETÖ ile hiçbir şekilde iltisakım, irtibatım olmadı. 2010'dan önce o örgüte sempati duyan insanların olduğu ortamlarda hepimiz bulunduk. Ben hiçbir zaman sempati duymadım" dedi.

"Ümit Özdağ bunu niye yaptı?" sorusuna da yanıt veren Kavuncu şöyle konuştu:

Bunu kendisine sormak lazım. Benim tahminim birincisi İstanbul il başkanlığı kongresinde benimle birlikte bir aday daha vardı. Sayın vekil diğer adayı destekledi ve aynı iftiraları ilçe başkanlarını, delegeleri dolaşarak o gün de yaptı. Yetinmedi üzerine de dedi ki “Buğra Kavuncu Türk Milliyetçilerini partiden tasfiye ediyor.” Bakın o günden süren bir mücadele. Bizler biat kültürüne bayrak açtık. Birinin başkasının iradesine ipotek koyma dönemi bitti. O istiyor ki il başkanına talimat veririm oturur, talimat veririm kalkar. İstediğimi ilçe başkanı yapar istemediğimi yapmaz. Ben İstanbul’a il başkanı olarak geldiğimde bu sıkıntılar yaşanmıştı. Ben o zaman diğer İstanbul vekilleri ile de konuşmalıyım dedim. “Ben herkes eğilim bu partinin iki kurucusundan biriyim bunu problem haline getiririm” dedi. Biz itibar ederiz, dinleriz bu ayrı ama reis söyler eşraf arasından ölüme gider devri bitti. Bütün terör örgütüne bakın fikri hür vicdanı hür insan istemezler. Biat eden insan isterler.

"Türkiye’ye bir kepçe daldırın, alın böyle serpin…"

1997’de Kazakistan’a gittim. Kazakistan’da, Özbekistan’da Kırgızistan’da Sovyet coğrafyasının tamamında bir pazar oluştu. Binlerce iş adamı burada iş yaptı. Her ülkede bir iş adamları derneği kurulmuştur. Kazakistan’da da KATİAD kuruldu. Bu dernekte 2010 yılında 150 üye var. Bu şirketler irili ufaklı. Özel şirketlerin yanı sıra Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Anadolu Ajansı yer alıyor. Bu derneğin içinde ülkücüsü var, komünisti var, ateisti var, FETÖ’ye sempati duyanların olduğu firmalar da var, Süleymancılar var… Türkiye’ye bir kepçe daldırın, alın böyle serpin…

Hayatımda hiç ByLock kullanmadım. Şu sorulara muhatap oluyor olmak benim için o kadar acı ki…

Akşener bilgi aldı

Vekilimiz bu iddiayı bir kez daha Genel Başkanımıza iletmiş. Genel Başkan iddiasının kaynağını soruyor. O da iddiasının kaynağının istihbarat olduğunu söylüyor. Genel Başkanın da bunun üzerine yapabileceği tek bir şey var. “Peki o zaman referansın istihbaratsa ben istihbaratı arayıp buradan bilgi alacağım” diyor. Hem Hakan Fidan’ı hem Hulusi Akar’ı arıyor. “Benim referansım istihbarat” dediği için “arayalım, soralım” diyor. Ben dün de suç duyurusunda bulundum. Bunun nedeni, birincisi iftira atanın iftira yanına kalmasın, beni alın bu yaşıma kadar bakın, “bu iftiradır bu adam Türk milliyetçisi Atatürkçü bir ferttir” deyin. Bu ana sebebi. Başka bir nedeni ise bu ülkede insanlar, kahraman Türk ordusunun subayları hapishanelerde bu iftiralardan, benzer alçaklıklardan dolayı hayatlarını kaybettiler, bu kadar ucuz olmamalı. Bu ülke çürür. Bu ülkede her şeyin üzerinden kalkarız. Bu ülkeyi hukuksuzluk ve iftira bitirir. Ben bununla sonuna kadar mücadele edeceğim.