İyi Parti ile yollarının ayrıldığı iddia edilmişti; Faruk Acar'dan açıklama geldi

AKP'den ayrılarak İyi Parti ile anlaşan Andy-Ar'ın kurucusu Faruk Acar, İyi Parti ile yollarının ayrıldığı iddiasını yalanladı.

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Faruk Acar'ın İyi Parti için hazırladığı 'Ömer'in Yolu' kampanyasının 'partiyi karıştırdığını' iddia ederek, "İyi Parti, dört aylığına anlaştığı Acar ile yola devam etmeme kararı almış" dedi. Şahin, Ömer'in Yolu kampanyası için 30 milyon lira harcandığı iddiasını yazdı.

Ayrılık iddiasının ardından konuyla ilgili olarak açıklama yapan Faruk Acar, 30 milyon lira iddiasını yalanlarken, "Kampanya bedeli resmi olarak İyi Parti ve Yine Ajans arasında kayda alınmış ve faturalandırılmış olup, haber içeriklerindeki hayali rakımların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

Acar, İyi Parti ile 26 Ağustos - 31 Aralık'ı kapsayan 3 fazlı bir anlaşma yaptığını ve son faz olan "Biz çözeriz" (ekonomi) kampanyasının devam ettiğini belirtti.

Acar, "Bu manipülasyonlar ve atılan çamurlar kampanya ve İyi Parti'nin rüzgar etkisi ve başarsını göstermektedir. Şahsen ben ve başkanı olduğum FACAR Grup bünyesindeki tüm kurumlar ve ekip arkadaşlarım, İyi Parti ve Sayın Akşener ile uyumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

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