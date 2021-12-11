"İyi Parti, Faruk Acar ile yola devam etmeyecek" iddiası: "Ömer’in yolu kampanyası partiyi karıştırmış"

Milliyet yazarı Zafer Şahin, AKP'den ayrılan Andy-Ar'ın kurucusu Faruk Acar'ın İyi Parti için hazırladığı 'Ömer'in Yolu' kampanyasının 'partiyi karıştırdığını' iddia ederek, "İyi Parti, dört aylığına anlaştığı Acar ile yola devam etmeme kararı almış" dedi.

Şahin, yazısında söz konusu kampanya için 30 milyon lira nakit kullanıldığı iddiasını yazdı.

Şahin, yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti’nin yeni kampanyacısı Faruk Acar’ın gelişi epey ses getirmişti. İşi “Erdoğan’a seçim kazandıran adam Akşener’i tercih etti” sığlığına kadar taşıyanlara kötü bir haberim var.

İyi Parti, dört aylığına anlaştığı Acar ile yola devam etmeme kararı almış. Yüksek bütçeli -iddiaya göre 30 milyon nakit- ‘Ömer’in yolu’ kampanyası partiyi karıştırmış.

Kimi bu afişlerin İyi Parti’yi muhafazakârlarla sorunu olan bir siyasi hareket gibi gösterdiğini düşünüyor. Kimi de Alevi vatandaşları rahatsız ettiğini savunuyor. Ama burada asıl üzerinde durulması gereken husus, Acar’ın bu yüksek bütçeli kampanyalarının nasıl finanse edildiği sorusu. Onun da kokusu yakında çıkar."