İyi Parti il başkanı istifa etti

İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti. İstifa haberini sosyal medyadan duyuran Hocaoğlu, "her zaman İyi Parti'nin emrinde ve hizmetinde olacağını" söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Hocaoğlu'nun görevi bıraktığını, "Zor günlerde İyi Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İyi Parti Ailesi'ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" sözleriyle duyurdu.

Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Hocaoğlu, "Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim" ifadelerine yer verdi.