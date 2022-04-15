İyi Parti Genel Sekreteri Poyraz: Aday, seçim kararı alınınca açıklanır

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 6'lı masanın ittifak dinamiklerini, cumhurbaşkanlığı seçiminde tartışılan isimleri değerlendirdi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Uğur Poyraz, adaylık konusunda sıkça isimleri geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da ‘görevlerini sürdüreceklerine dair’ açıklamalarını net ve şeffaf biçimde yaptılar. Artık bırakın işlerini yapsınlar. Bunu sürekli gündeme taşımak, belediye başkanlarını meşgul etmek hem başkanlara hem de onlar hizmet alan vatandaşlara haksızlık ve saygısızlıktır" dedi.

Poyraz, 6'lı muhalefet masasının seçim ittifakı oluşturup oluşturmayacağına yönelik de, şunları söyledi:

"Seçim kararına göre CHP ve İYİ Parti yeniden ittifakı ve ittifakın şartlarını değerlendirecek. Yani seçimlere yönelik bir ittifak henüz kurulmadı. Ortada henüz bir seçim yokken, ittifaktan bahsedemezsiniz. Bunun adı işbirliğidir.

Genel Başkanımız ortak adaydan yana olduğunu ifade etti. Ancak henüz ortada resmi olarak ittifak konusunda bir netlik yok. Kılıçdaroğlu’nun ‘Aday altılı masada belirlenir’ açıklaması, siyasi nezakete önem vermesidir. Aday, seçim kararı alınınca açıklanır.

Gültekin Uysal’ın açıklamaları kendisine sorulmalı. Bu tarz çıkışların arkasında Genel Başkan Meral Akşener yok, olamaz. Çünkü Akşener o tarz bir siyasetçi hiç olmadı. Akşener niye masa dağıtsın? Bu masa ‘Güçlendirilmiş Parlementer Sistem Masası’.”

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