İyi Parti Genel Merkezi'nden Akşener'e: Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir

T24 Haber Merkezi

İyi Parti’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, hafta sonu Afyon’da gerçekleştirilen çalıştayda seçimli kurultay kararı alan ve aday olmayacağını belirten Genel Başkan Meral Akşener’e hitaben “Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir” dendi.

Partinin 24 Haziran süresince kullandığı "Yüzünü güneşe dön" sloganı da Akşener için "Yüzünü bize dön" olarak değiştirildi.

"Tüm engellere rağmen..."

Parti genel merkezi tarafından yönetilen hesaptan yapılan açıklamada, ‘tüm engellere rağmen’ İyi Parti’nin Türk siyasetinde önemli bir yer edindiği belirtilerek, “Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır” ifadesine yer verildi. Açıklamanın tamamı şöyle:

“Değerli Genel Başkanımız Meral Akşener,

Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir.

Partimizin yoluna sizin genel başkanlığınızda devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyiz.