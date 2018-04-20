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Politika

İyi parti geçmişi hatırlattı: Aynı durumdaki partiler seçime girebilmiş

"Engel olmaya kalkarsanız, ben de Meral Akşener'sem o gök kubbeyi başınıza yıkarım"

20 Nisan 2018 13:12

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği genel seçimlerine İyi Parti’nin katılıp katılamayacağı tartışılıyor. İyi Parti kurmayları, “seçime giremeyecekleri” tartışmalarına karşın, Emine Ülker Tarhan’ın genel başkanlığını üstlendiği Anadolu Partisi ve Abdurrahim Karslı’nın Genel Başkanı olduğu Merkez Partisi ve Türkiye Partisi’ne ilişkin emsal kararları örnek gösterecek.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre YSK’nin, 2011 genel seçimleri öncesinde her iki parti ile ilgili kararları olduğunu belirten kurmaylar, “Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla genel seçimlere YSK kararıyla katıldılar” diyor.

Akşener’in adaylığı için 100 bin imza toplama çalışmalarını da başlatan parti, bu kapsamda ilk olarak partinin 60 bin üyesinin imzasını alacak. Genel merkez sosyal medya hesapları üzerinden de “100 bin yetmez bir milyon imza kampanyası” başlattı.

"Başınıza yıkarım"

Meral Akşener, Demokrat Parti’den İyi Parti’ye geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı’yı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Akşener, “İYİ Parti’nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer engel olmaya kalkarsanız ben de Meral Akşener’sem o gök kubbeyi başınıza yıkarım” dedi.

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