İYİ Parti Denizli İl Başkanı: Siyasi baskı gördük

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de İYİ Parti\'nin kurucu İl Başkanı olan Yasin Öztürk, basın toplantısı düzenleyerek yeni yönetimi tanıttı. Toplantıda, Denizli\'de teşkilatı oluşturma çalışmaları sırasında engellerle karşılaştıklarını belirten Öztürk, \"Yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımıza siyasi baskı yapıldı. Partimizde görevli olup yerel yönetimler ya da belediyelerle iş yapan arkadaşlarımız baskı gördü. Hatta bir arkadaşımız İYİ Parti\'ye geçtiği için işinden çıkarıldı. Bunu bekliyorduk. Geri adım atmayacağız\" diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi\'ndeki basın toplantısına, İYİ Parti Denizli Kurucu İl Başkanı Yasin Öztürk başta olmak üzere yeni yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Basın toplantısı sırasında İl Başkanı Yasin Öztürk\'ün yanında partililerden Gülümser Gökçe Acar ve Bayram Can Çapar yer aldı. İl Başkanı Öztürk, partide 99 kişilik yönetim kurulu listesinden 38 kişinin daha önce hiçbir siyasi partide görev almadığını, diğer isimlerin ise AK Parti, CHP, MHP, Demokrat Parti ve Anavatan Partisi gibi partilerde siyaset yaptığını söyledi.

\'ENGELLERLE KARŞILAŞTIK\'

Denizli\'de İYİ Parti İl Teşkilatı oluşturma çalışmaları sırasında birtakım engellerle karşılaştıklarını belirten Öztürk, \"Görev alan arkadaşlarımıza siyasi baskı yapıldı. Partimizde görevli olup yerel yönetimler ya da belediyelerle iş yapan arkadaşlarımız baskı gördü. Hatta bir arkadaşımız İYİ Parti\'ye geçtiği için işinden çıkarıldı. Bunu bekliyorduk. Geri adım atmayacağız\" dedi. Öztürk, il yönetim kurulunun 73 erkek ve 26 kadından oluştuğunu, partide kadın kolları olmayacağını, kadınların ana kadrolarda görev alacaklarını kaydedip, \"Yönetim kurulunu oluştururken siyasi bir denge kurmaya çalıştık. Adeta siyasi bir çorba yaptık. İYİ Parti\'de bir yıl içinde tüm kongrelerin tamamlanması planlanıyor. İlçe yönetimlerinin belirlenmesinden sonra üye kayıt işlemlerine başlayacağız. Sadece vatandaşın bize gelmesini beklemeyip stantlar kurarak biz onların ayağına gideceğiz. Denizli\'de 50 bin üye planlıyoruz\" diye konuştu.

YÖNETİM 26\'SI KADIN, 99 İSİMDEN OLUŞTU

Öztürk\'ün il yönetimi şu isimlerden oluştu:

\"Abdurrahman Kahraman, Ahmet Er, Ali Tavaslıoğlu, Alime Güngör, Alpaslan Engin Çakır, Aysun Ekmekçi, Ayşe Çelik, Ayşe Dayıoğlu, Ayşe Gürler, Ayşe Tomaşoğlu, Ayşen Yozgat, Bayram Can Çapar, Bekir Bakaraca, Bekir Kaymakçı, Bilal Akgün, Bilal Çeliker, Bülent Müftüoğlu, Cemalettin Baydar, Cemil Budak, Cevdet Çokakoğlu, Cumhur Güner, Engin Nikbay, Ergün Mercan, Erhan Yenikuyu, Faruk Alyaz, Fatih Coşkun, Fatih Uyar, Fehmi Zor, Fikret Çınar, Fikret Utkuç, Gani Şimşek, Gazi Aytan, Gülümser Gökçe Acar, Hakan Orhan, Habib Tuna, Hasan Akgün, Hasan Cihan, Hasan Hüseyin Bozkurt, Himmet Kaynak, Hüseyin Ay, Hüseyin Erol, Hüseyin Köseoğlu, Hüseyin Özdemir, İmren Atakoğlu, İbrahim Sabuncuoğlu, İlkay Özek, İlmi Köse, Jale Akıncı, Keram Karaalp, Kehriban Çağ, Mehmet Ali Urgancı, Mehmet Türker, Mustafa Çobanoğlu, Mustafa Ertuğ Kaya, Mustafa Geryüz, Mustafa Girgin, Mustafa Kemal Şahan, Mustafa Sabuncuoğlu, Namık Demirci, Nazife Güneş, Nazmi Tekin, Neşe Gümüş, Nevin Öz, Nihan Cihan Özden, Nuray Pakatçı, Orhan Düztabanoğlu, Orhan Yağcıoğlu, Önder Kapusuz, Özer Tunçtürk, Özgür Nalbant, Özkan Bosun, Özlem Akgün, Pelin Çetinalp, Raziye Akışık, Rıfat Aygün, Salih Katrancı, Seçil Akçan, Selami Akdağ, Sertaç Sarıaslan, Suat Küçüker, Sultan Pişken, Şahin Cengiz, Şefik Süzgün, Şirin Ertuğrul, Şükran Aydın Koçlu, Tezcan Çakmak, Tuncay Arslan, Tutkun Özel, Tülay Kazanoğlu, Türkay Berberoğlu, Uğur Çizmecioğlu, Ünal İncegür, Veli Çıtışlı, Yahya Gençoğlu, Yalçın Bedel, Yasemin Balcı, Yücel Yılmaz ve Zeki Selamet.\"

İLÇE BAŞKANLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ BELİRLENDİ

İYİ Parti\'de ilçe başkanlarının da büyük bölümü belli oldu. Babadağ\'da Ayşen Yümsek, Baklan\'da Hasan Ali Orhan, Beyağaç\'da Samet Şener, Bozkurt\'ta Meral Kocaman, Buldan\'da Mehmet Tuğrul, Çal\'da Süleyman Semerci, Çameli\'de Mustafa Süslü, Çardak\'ta Memiş Yöntem, Çivril\'de İsmail Çorbacıoğlu, Güney\'de Serdar Tapalı, Merkezefendi\'de Şule Türkaslan, Pamukkale\'de Adem Supçin, Sarayköy\'de Pervin Pamukçu, Serinhisar\'da Adil Baytemir ve Tavas\'ta Bekir Yakıt\'ın ilçe başkanı olduğu açıklandı. Acıpayam, Bekilli, Honaz ve Kale\'de ise henüz ilçe başkanı belirlenmediği kaydedildi.



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