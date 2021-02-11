İyi Parti'den YKS başvuru ücretlerini kaldırın çağrısı

T24 Haber Merkezi

İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, sınav ücretlerine yapılan yüzde 28'lik zammı eleştirdi ve hükümete, ‘YKS başvuru ücretini ivedilikle kaldırınız’ çağrısında bulundu.

Üniversite sınavlarında oturum başı 90 TL olan ücret TYT, AYT ve yabancı dil sınavları ile bir aileye 270 TL'ye mal olduğunu belirten Yüksel, "Asgari ücretin %10’una tekabül eden bu külfet, ekmeğin hesabını yapar, mutfağına yağ alamaz vaziyette olan ana-babalara hak mıdır" dedi.



Türk ekonomisinin yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin gireceği sınavdan temin edilecek 270TL’lik gelire muhtaç bir ekonomi olmadığı söylenirken, "YKS başvuru ücretini ivedilikle kaldırınız! Gençlerimizin karamsarlığına, anne babaların yokluk yoksulluk kavgasına bir küfe de siz eklemeyiniz" ifadeleri ile açıklama son buldu.