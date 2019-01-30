İyi Parti'den Tunç Soyer'e destek: Saldırıların gerçek nedeni, babasının Gülen'i ilk mahkûm eden yargıç olması

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’e babası eski askeri savcı Nurettin Soyer üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Soyer’i destekleme kararından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Çıray, “Sayın Tunç Soyer’e yapılan saldırıların gerçek nedeni babaları merhum Nurettin Soyer'in Fethullah Gülen'i ilk mahkûm eden yargıç olmasıdır” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’e babası üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

"Kararımızın arkasında duracağız"

Aytun Çıray, İYİ Parti’nin CHP ile bazı il ve ilçelerde demokrasi için işbirliği yapma kararı aldığını hatırlatarak, "Tunç Soyer’i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız" dedi.

Oda tv'de yer alan habere göre. Aytun Çıray, şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu işbirliği kapsamının içindedir. Dolayısı ile CHP’ye bırakılan bu ilin belediye başkan adayı Tunç Soyer’i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız. Bu benim, bir İzmir Milletvekili olarak benim parti görevim olduğu kadar siyasi ahlâkımın gereğidir. Açıkça ifade etmeliyim ki; Sayın Tunç Soyer’e yapılan saldırıların gerçek nedeni babaları merhum Nurettin Soyer'in Fethullah Gülen'i ilk mahkûm eden yargıç olmasıdır. Soyer'e yapılan saldırılar arkasında FETÖ’cülerin intikam alma niyetleri vardır. Siyasiler bir defa daha Fetö’cüler tarafından aldatılmaktadırlar. FETÖ’cü trollerin başlattığı bu kampanyaya alet olan siyasiler, bu örgüt tarafından kandırılanlar şimdi de cahiliye dönemi hukukundan medet mi umuyorlar? Kimse provokasyonlara gelmeyin. Bu ayıptır.”

Aytun Çıray, Tunç Soyer’in sırtında tarihin yükü olmadığını ve sadece olabilecek en aciz bir şekilde ucuz ve adayın üzerine asla yapışmayacak suçlamalarda bulunulduğuna dikkat çekti.

"Tarihsel bir intikam..."

Çıray, “Asıl maksat tarihin yükü adı altında tarihsel bir intikam almaktır: FETÖ'ye verilen yegane mahkumiyetin intikamı! Burada çok tuhaf olan husus, bu asıl niyetin, ülkücüler kullanılarak kamufle edilmesidir. Bu ülkenin vatansever evlâtları Ülkücüler sahnelenen bu oyunda FETÖ'cülerin kendilerine biçtikleri çirkin rolü idrak ve fark etmeli, kendilerini Nurettin Soyer'in bizzat 15 Temmuz 2016 kanlı ihanet ve darbe kalkışmasıyla ne kadar haklı ve hukuki olduğu doğrulanan kararı nedeniyle oğlu üzerinden bir öç ve intikamın aleti haline getirilmelerine asla müsaade etmemelidirler” dedi.

Aytun Çıray, bu çerçevede Ömer Çelik’in tarihin yüküyle neyi kastettiğini açıklamak zorunda olduğunu ifade ederek aksi halde bir tür FETÖ aklamacılığına, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tutumuna rağmen soyunmuş olacağını iddia etti.

Ne olmuştu?

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu çok sayıda siyasi, Soyer ismine 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu olması nedeniyle karşı çıktı.