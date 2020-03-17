İyi Parti'den Sağlık Bakanlığı'na Koronavirüs çağrısı: Sokağa çıkmak yasaklansın

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak, kısa süre içinde tüm dünyada 6 binden fazla insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de vaka sayısının 18’den 47'ye yükseldiği yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19), karşı alınabilecek önlemler sıraladı. Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan İyi Partili Türkkan, "Sokağa çıkmak yasaklansın" dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada, “İtalya örneği önümüzde. Yarından tezi yok sokağa çıkma yasağı uygulayın. İlk etapta gereksiz bulanlar olacaktır ama bu ülkeyi bir felaketten koruyup, sorumluluğunuzun gereğini yapmış olursunuz” dedi. Toplu ulaşım aracı kullanan kişileri de hatırlatan İYİ Partili Lütfü Türkkan, “İstanbul, Ankara, İzmir'i hesap edin. Bu tehlikeyi ne kadar daha görmezden geleceğiz?” diye sordu.