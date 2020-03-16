Sağlık Bakanı Koca: 29 kişiye daha Koronavirüs tanısı kondu, vaka sayısı 47'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 18’den 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, 29 yeni vaka olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs’e ilişkin (Kovid-19) Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.

TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM."