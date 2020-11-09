İyi Parti'den RTÜK Başkanı Şahin hakkında soru önergesi: Tarafsızlığına gölge düşmedi mi?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili tartışma sürüyor.

Şahin'in “Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir" sözleri RTÜK'ün tarafsızlığı tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren İyi Partili Öztürk, “tarafsız” bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde görev yapması gereken bir kurumun başkanının bir siyasi parti için 'kutlu davamız' nitelemesinde bulunması, bulunduğu makamın tarafsızlığına gölge düşürmemekte midir? RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bir siyasi parti üyesi gibi açıklamalarda bulunması, kurumun aldığı kararlara duyulan güveni zedelememekte midir?" diye sordu.

İyi Partili Öztürk, 'tarafsız', kamu tüzel kişiliği niteliğinde görev yapan kurumların üst kurul üyelerinin, tarafsızlıklarını yitirmeleri durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacağını sordu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamalarına tepki gösteren RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da "Sayın Başkan, yasa uyarınca özerk ve tarafsız bir kurumun başkanı olduğunuzu unutup, bir siyasi parti taraftarı gibi davranmanız; tarafsızlığınızı yitirdiğiniz anlamına gelir! RTÜK Başkanı olarak sizin ‘kutlu davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve sorumluluklarınız vardır" ifadelerini kullanmıştı.