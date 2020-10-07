İyi Parti'de 'liste' krizi: Koray Aydın’a karşı tavır alan 10 milletvekili grup toplantısına katılmadı

İyi Parti’nin 2. olağan kurultayı sonrasında “oy verilmeyecekler listesi” ile başlayan kriz sürüyor. Listeye tepki gösteren parti içindeki bir grup 'muhalif' dün Genel Başkan Meral Akşener'in konuşma yaptığı grup toplantısına katılmadı.

Listeyi hazırladığı öne sürülen Koray Aydın’ın yeniden teşkilat işlerinden sorumlu başkan olarak başkanlık divanında görev almasının 'liste krizi' büyüdü. Bu duruma tepki gösteren 10 milletvekili kamuoyunda 'muhalefet cephesi' olarak anılmaya başlandı.

Muhalefet, önceki gece yeniden bir araya geldi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre toplantı sonrası ilk karar, “parti içi faaliyetlere katılmama” yönünde alındı. Bu karar doğrultusunda da aralarında Antalya milletvekili Feridun Bahşi, Adana milletvekili İsmail Koncuk, Aksaray milletvekili Ayhan Erel, İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ve Durmuş Yılmaz’ın da yer aldığı 10 milletvekili dünkü grup toplantısına katılmadı.

Aydın ve yeni divandaki Aydın ekibinin “tabanda bir karşılığı bulunmadığı”nı belirten bu isimler, parti içinde demokrasi çağrısı yapıp “Ya Aydın ekibi, ya biz” dedi.

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