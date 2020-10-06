İyi Parti'de "oy verilmeyecekler listesi" krizi sürüyor: Muhalefet 'cephesi' oluşturan vekiller, "Biz bu partinin ana babasıyız, hiçbir yere gitmeyeceğiz" diyor

İyi Parti'de 2. Olağan Kurultay'ında milletvekillerine dağıtıldığı belirtilen "seçilmeyecekler listesi" ile başlayan kriz sürüyor. Koray Aydın’ın yeniden divanda olmasıyla parti içindeki gerginlik artarken kulislerde “parti içinde bağımsız cephe oluşturacağı” konuşulan 15’e yakın vekilin, "Biz bu partinin ana babasıyız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de muhalif milletvekillerine “parti yönetiminin performansına göre bir yıl içerisinde yönetimde değişiklik yapabileceğini” söylediği de ifade ediliyor.

TIKLAYIN - İyi Parti'de "oy verilmeyecekler listesi" krizi: Parti içinde 'bağımsız cephe' mi oluşuyor?