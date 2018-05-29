İYİ Parti adayı Mehmet Tezkan'dan meslektaşlarına ziyaret

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret eden İYİ Parti İzmir 1\'inci bölge milletvekili adayı Mehmet Tezkan, seçimlerde partisinin kilit rol üstleneceğini söyledi.

İYİ Parti İzmir 1\'inci bölge milletvekili adayı olan gazeteci- yazar Mehmet Tezkan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti\'nde meslektaşlarıyla buluştu. Tezkan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi yönetimi ve bazı gazetecilerle bir araya geldi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve diğer meslektaşlarıyla sohbet eden Tezkan, TBMM\'deki gazeteci sayısının artmasıyla Türkiye\'de basının daha iyi konuma gelebileceğini savundu. İstanbul\'da yaşayan bir gazeteci olarak yıllardır siyasetin içinde olduğunu dile getiren Tezkan, daha önce köşesinde yazdığı konuları şimdi sokakta vatandaşla birebir paylaşabildiğini söyledi. İkametgahı halen İstanbul\'da olduğu için orada oy kullanacağını anlatan Tezkan, \"Siyasetle ilişkim yeni başlamış gibi görünse de bir siyaset yazarı olarak yıllardır köşemde siyaset yazıyordum. Köşemde savunduğum tezlerimi şimdi sokakta söylüyorum. Yazının etkisi çok ölçülmüyordu. Şimdi vatandaşlarla yüz yüze konuşuyorum\" dedi.

İYİ Parti\'nin İzmir\'de milletvekili çıkaracağını kaydeden Tezkan, \"En çok oyu da MHP seçmeninden alacağımızı düşünüyorum. Mevcut sistemde milletvekillerinin yetkileri sınırlandırıldı. Bir milletvekili adayı olarak seçmene hiçbir şey için söz veremeyiz; çünkü milletvekilinin bir işlevi yok. Bunu değiştirmek lazım. Ne yazık ki \'yasama\' diye bir şey kalmadı. Parlamento tekrar güçlensin. Yasamayı yok etmek isteyen bir iktidar var\" diye konuştu.

\'İYİ PARTİ KİLİT ROL OYNAYACAK\'

24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde partisinin oy dağılımını önemsediğini belirten Tezkan, İYİ Parti\'nin kilit rol oynayacağını söyledi. Tezkan, \"7 Haziran\'da AK Parti yüzde 10 oy kaybetmişti; fakat muhalefet zayıf olduğu için kasımda oy oranları yeniden arttı. Seçmen mecburiyetten oy veriyordu. Bu seçimde İYİ Parti\'nin kilit rol oynayacağını düşünüyorum\" dedi.



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