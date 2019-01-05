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Politika

İYİ Parti, 99 belediye başkan adayını açıkladı

ANKARA, (DHA)- İYİ Parti, 7'si il olmak üzere 99 beledeyi başkan adayını açıkladı

05 Ocak 2019 15:44

ANKARA, (DHA)- İYİ Parti, 7\'si il olmak üzere 99 beledeyi başkan adayını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini, CHP ile güç birliği çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Müsavat Dervişoğlu, gerek parti içi çalışmalarının, gerekse işbirliği görüşmelerinin sonuçları ile belirlenen 7’si il, diğerleri ilçe ve belde olmak üzere 99 belediye başkan adayının isimlerini paylaştı.
Dervişoğlu, Aksaray adayının Özhan Türemiş, Ardahan adayının Mete Özdemir, Bayburt adayının Yunus Özyıldırım, Düzce adayının Ömer Küçük, Karaman adayının Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis adayının Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt adayının Ahmet Özgür olduğunu açıkladı.

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