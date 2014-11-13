Kış ayları ile birlikte hastalıklar artmaya başladı. Özellikle soğuk havalarda kapalı ortamlarda fazla vakit geçirmek zatürreye davet çıkarıyor. Vücut direnci yüksek sağlıklı ve genç bireyler bu durumdan daha az etkilenirken yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve küçük çocuklar risk grubunda yer alıyor. Central Hospital’dan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mübeccel Akman, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü sebebiyle zatürre ve zatürreden korunma yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar risk grubu

Zaman'da yer alan habere göre, akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla oluşan pnömoni yani halk arasında bilinen adıyla zatürre, dünyada ve ülkemizde ölüm nedenlerinden biridir. Hastalık bakteriler ilk sırada olmak üzere çeşitli mikroplar ya da kimyasallar nedeniyle akciğerde iltihabi bir sıvı birikmesi sonucu oluşur. Yaşlılar, kalp veya solunum yolu hastalığı olanlar, şeker hastaları, diyabetliler, bağışıklık yetmezliği bulunanlar, küçük çocuklar, sigara ve alkol içenler risk grubunda yer alıyor.

İyi havalandırılmayan kapalı ortamlardan uzak durun

Çoğunlukla kış aylarında iyi havalandırılmayan kapalı ve kalabalık ortamlarda görülen bu hastalık; toplu taşıma araçları, okul, yurt, ofis gibi ortamlarda yayılır. Ayrıca tokalaşma ve elden ele dolaşan araçlarla da kişiden kişiye hızla bulaşabilir. Bunların yanı sıra gribin ilerlemesi sonucu da zatürre oluşabilir. Zatürreli hastalarda görülen en belirgin semptomlar; 40 dereceye varan ateş, koyu renkte balgam çıkarma, öksürük, vücutta titreme, halsizlik ve yorgunluktur.

Bu belirtilere dikkat!

Bu belirtilerin yanı sıra dikkat çeken ve mutlaka düzeltilmesi gereken bulgular da vardır. Bunlar; göğüs ve sırtta oluşan ağrı ve bu ağrının artarak kürek kemiğine kadar yayılması, şiddetli baş ağrısı-dönmesi, dudaklarda morarma ve uçuğa benzer yaraların çıkması, hızlı nefes alıp verme, bayılma hissi, susama ve çok idrara çıkmadır. Bu belirtilerin hepsinin bir arada olması gerekmez. Bunlardan bir kaçının olması bile zatürre olma ihtimalini gösterir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurulmalıdır.

Solunum anormalse tanı konulabilir

Zatürre tanısı için hasta muayene edilirken akciğeri dinlenir ve solunum anormalliği olup olmadığı tespit edilir. Solunumda herhangi bir farklılığa rastlanırsa zatürre tanısı konulabilir. Bazen tümöral durumlar da bronşları tıkayarak zatürreye zemin hazırlayabilir. Bu sebeple özellikle ileri yaştaki ve uzun yıllar sigara içen hastaların mutlaka bu yönden de araştırılmaları gerekir. Ayrıca kan tahlili, akciğer röntgeni ve balgam incelemeleri ile de zatürre tanısı konulabilir.