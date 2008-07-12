İyi gece uykusunun sırları

Bebeğinizin gelişimi için gece uykusu hayatî önem taşıyor. İşte size iyi gece uykusunun sırları!



1- Rutine bağlayın

Bebeğiniz dünyaya geldikten sonraki ilk haftalarda dahi yatma zamanlarını rutine bağlamak bebeğinize faydalı olacak, kendini güvende hissetmesine sebep olacaktır. Ilık bir banyo, bir masal veya bir şarkı ve sevgi dolu kucaklamaları da ihmal etmeyin. Bebeğinize mutlu ve hoşnut bir şekilde uykuya dalması için ona yardım etmek zamanınız ve enerjiniz için de yapacağınız harika bir yatırımdır.



2- Uyuması için zorla beslemeyin

Her uyandığında onu beslemeye çalışmayın. Onun yerine sırtını sıvazlayarak ona bir masal okuyun, ninni söyleyin ya da ona özel bir “yatak zamanı cümlesi” belirleyin: “Tatlı rüyalar minik bebeğim, anne seni çok seviyor” gibi.



3- Yatağında tutmaya çalışın.

Uykusu geldiği zaman hemen yatağına yatırın. Hafif bir müzik açmayı da ihmâl etmeyin. Eğer uykuya dalana kadar kucağa alınmaya ya da sallanmaya alışırsa size bağımlı olur ve kendi kendine uyumayı öğrenemez.



4- Uyanmaları konusunda endişelenmeyin.

Gece boyunca bebeğinizin birkaç defa uyanması normaldir. Önemli olan kendi kendine tekrar uyuyabilmesidir. Kendiliğinden tekrar uyuyabilen bebekler genelde gecenin başında da kendiliğinden uyuyabilen bebeklerdir...



5- Gece yanınıza almayın

Geceleri uyandığında onu yanınıza almayın. Uykuya dalarken sevdiği veya kendisini güvende hissettiği bir oyuncak veya battaniyesi olsun. Böylece her uyandığında, kendine kendine uykuya dalabilir. Bu arada objenin kurdeleli, düğmeli ve keskin kenarlı olmamasına dikkat edin.



6- Gündüz fazla uyutmayın

Yatak zamanı bebeğiniz yorgun olmalıdır, aşırı yorgun değil. Kimi zaman bebeğiniz gündüzleri fazla uyumuş da olabilir. Böyle zamanlarda gece uykuya dalması zorlaşabilir. Eğer gece uykusu konusunda zorluk yaşıyorsa sabah ve öğlen kestirmelerini destekleyin ancak ilerleyen öğle saatlerinde uzun süre uyumasını engelleyin.



7- Emzikle uyuyorsa

Bebeğiniz emzikle uyumaya alıştıysa nazik bir şekilde emziğini çıkartın. Aksi halde gece uyanınca emziğini bulamazsa ağlamaya başlarlar.



8-Dışarı çıkın

Gün boyunca bebeğin bolca temiz hava almasına dikkat edin. Bu onun sadece gece-gündüz farkını anlamasına değil, enerji depolarını harcayarak gece huzurlu uyumasına ve düzenli melatonin salgılamasına da yardımcı olur.



(BEBEĞİMLE EL ELE)