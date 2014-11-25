5 maddede uykunuzla tanışın ve uçuşa geçin...

Pek çok insan geceleri uykuya dalmakta zorlanır ve uykuya odaklanmaya çalışmanın bir işe yaramadığı düşüncesinden kurtulamaz. Men’s Health dergisi için bu konuyu ele alan W. Christopher Winter, uykunuzu düzenleyebilecek bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor.

“Charlottesville Neurology and Sleep Medicine”de yönetici olan ve aynı zamanda profesyonel futbol, basketbol, beysbol oyuncularına danışmanlık yapan Winter, “Bugün başarılı atletler, düzensiz uykunun performanslarını olumsuz etkilediğini farkındalar” açıklamasında bulunuyor.

Men’s Health dergisinde“Daha iyi uyuyabilmek için 5 yol” başlığı ile yayımlanan yazı, ana başlıklarıyla şöyle devam ediyor:

1. Uykunuzu analiz edebilirsiniz

“Basis Peak gibi cihazlarla tüm müşterilerine uykularını gözlemlemesini” söyleyen Dr. Winter, “bu cihazın kalp atışınızı ve vücut ısınızı kontrol ederek ve uykunuzda ne kadar döndüğünüzü kaydederek uyku kalitenizi analiz ettiğini” belirtiyor.

2. Hipnotik öneriler

“Uykuya dalmaya çalışmayın, uyuyabilmek için zihninizi dağıtmanız gerekiyor” diyen Winder, “Kendisinin, karanlık suların derinliklerine daldığını hayal ettiği bir hipnoz tekniği kullandığını” ifade ediyor ve ekliyor:

“İsviçre’de yakın bir zamanda yapılan bir araştırmada, ‘kendisini uykuya bırak, rahatla’ gibi hipnotik önerileri dinleyen insanların derin uykuda geçirdikleri zamanın yüzde 81 oranında arttığı gözlemlendi.”

3. D vitaminine dikkat

“Pek çok kişi gibi, ben de kışın daha çok kapalı mekânlarda egzersiz yapıyorum. Bunun sonucunda, güneş ışığından alabileceğin ve iyi bir uyku için gerekli önemli bir olan D vitamininden mahrum kalıyorum. Bunu telafi edebilmek için, üç günde bir yağlı balık yemeye çalışıyorum. Norveçli araştırmacılara göre, en basit diyet hilesi uyku kalitesini artırmak…”

4. Yolculuk yaparken ‘uyku eşyalarınızı’ unutmayın

“Nasıl ki yolculuk yapacağınız zaman diş fırçanızı ve tıraş bıçağınızı asla unutmuyorsanız, uyku sağlığınız için gerekli eşyalarınızı da unutmamalısınız. Ben her zaman bir uyku maskesi, kulak tıkacı ve ufak bir şişe lavanta yağını bavulumda bulundururum. Hangi otelde olursam olayım, odamda sessiz, karanlık ve samimi bir ortam oluşturmaya çalışırım. Lavantayı da bunun için taşırım: evde de yaptığım gibi her zaman yastığıma biraz lavanta yağı sıkarım ve böylece bu koku beni evde ve dinlenmiş hissettirir.”

5. 'Uyuklama tuzağı'ndan kaçının

“Eğer sadece gece uçuşu gibi sıra dışı bir şey yaptıysam uyuklarım. Onu da 30 dakika gibi bir süreyle sınırlı tutarım. Aksi takdirde, çok derin uykuya dalabilir ve sersemlemiş bir şekilde uyanabilirim. Eğer yorgunsam da, yatağa birkaç saat erken giderim, ama uyanma saatimi sabit tutarım. Hafta sonları, sadece 60 ya da 90 dakika kadar geç uyanırım; daha fazlası beni ışıktan yoksun bırakır ve uyku düzenimi altüst eder.”