Ivanka Trump da Türkiye'de kadınların başlattığı meydan okumaya katıldı; "Hepimiz anneyiz" mesajı verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da sosyal medyada Türkiye'deki kadınların erkek şiddeti ve eşitsizliğe karşı başlattığı 'Challenge accepted' (Meydan okuma kabul edildi) akımına katıldı. Ivanka Trump, mesajında "Hepimiz anneyiz" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından hamile olduğu zamana ait bir siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Ivanka Trump, "Birbirimizi sevmeyi, desteklemeyi ve güçlendirmeyi seçelim. HEPİMİZ anneyiz, hepimiz bu dünyaya eşsiz ve güzel bir şey getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump, şunları yazdı:

"Meydan okuma kabul edildi. Beni yükselten ve ileri iten kadınlara, kız kardeşliğe minnettarım. Her gün çevreye ışık yaymak ve etrafımızdakileri yükseltmek için büyük küçük sayısız olanak getiriyor. Birbirimize karşı kibar olalım. Birbirimizi sevmeyi, desteklemeyi ve güçlendirmeyi seçelim. HEPİMİZ anneyiz, hepimiz bu dünyaya eşsiz ve güzel bir şey getiriyoruz. Birbirimizi sevelim. Bütün takipçilerimi sevgiyle ilerlemeye çağırıyorum. Geleceği yaşayarak yaratırsın."

Challenge Accepted akımı nedir?

Instagram'da, #ChallengeAccepted hashtag'i ile birlikte kullanıcılar siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak, diğer arkadaşlarına meydan okuyarak birlik mesajı veriyorlar. İlk olarak akım, kansere karşı farkındalığı amaçlıyordu ve daha sonra bir kadın hareketine dönüştü. Türkiye'de de var olan kadına yönelik şiddete bir tepki olarak sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Burada amaç kadınların birbirlerini desteklemek, birlik olduklarını hissettirmek ve "kadın güçlüdür" mesajını vermek.

Türkiye'de başlayan hareket kısa sürede dünyadaki pek çok kadına yayıldı. ABD'de de ünlü isimler akıma katılarak Türkiye'de ve dünyada kadına şiddete karşı birlik olma mesajı verdi.

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