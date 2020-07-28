Sosyal medyada erkek şiddetine karşı siyah-beyaz dalga: #İstanbulSözleşmesiYaşatır

Kadına yönelik erkek şiddetine dikkati çekmek amacıyla sosyal medya platformu Instagram'da başlatılan Challenge Accepted akımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

‘Meydan okuma kabul edildi’ anlamına gelen #ChallengeAccepted etiketiyle dünyada başlayan akım Türkiye’de de kısa sürede yayıldı. Pek çok ünlü ismin destek verdiği harekette kadınlar şiddet, taciz ve eşitsizliğe karşı seslerini yükseltti.

Türkiye’de iktidarın hedefinde olan İstanbul Sözleşmesi’nin etkili bir şekilde uygulanması için kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz fotoğrafını #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketiyle paylaştı. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek meydan okumaya davet etti.

TIKLAYIN - Challenge Accepted akımı nedir?

İşte akıma katılan ünlü isimlerden bazıları: