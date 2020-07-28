Challenge Accepted akımı nedir?

Instagram'da, #ChallengeAccepted hashtag'i ile birlikte kullanıcılar siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak, diğer arkadaşlarına meydan okuyarak birlik mesajı veriyorlar. İlk olarak akım, kansere karşı farkındalığı amaçlıyordu ve daha sonra bir kadın hareketine dönüştü.

Son yapılan challenge accepted akımı ne anlama geliyor?

Türkiye'de de var olan kadına yönelik şiddete bir tepki olarak sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Burada amaç kadınların birbirlerini desteklemek, birlik olduklarını hissettirmek ve "kadın güçlüdür" mesajını vermek.

Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle birlik mesajları yayınlıyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor. Etiketlenen kişi de hem siyah – beyaz fotoğrafını paylaşıyor, hem başka kadın arkadaşlarını etiketleyerek zincirleme olarak akıma katılım arttırılıyor.